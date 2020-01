Altid hav styr på slutsedlen ved et bilkøb

SPONSORERET INDHOLD Hvis du står i en situation, hvor du skal ud at købe ny bil, er det måske en god ide at læse denne tekst. Der sker nemlig meget oftere fejl ved det endelige dokument, slutsedlen, end mange folk lige gik og troede.

Det er fejl af forskellig art – nogle mere seriøse end andre – men i værste fald kan disse fejl koste dig meget dyrt ikke at have styr på, hvad der egentlig stod på den slutseddel, du skrev under på. Dette er naturligvis ikke kun til alle dem, der skal købe bil for første gang.

Det kan være, at du har ejet din egen bil i mange år, og derfor ikke føler, at dette er nødvendig viden for dig. Det forholder sig dog sådan, at over 65% af de slutsedler, der bliver læst igennem af professionelle, bliver vurderet fejlagtige.

Dette kan naturligvis både være i køber og sælgers favør, men det er altid en ubehagelig fornemmelse for den part der ender med at stå tilbage med lang næste. Du kan læse meget mere om det, du især skal lægge mærke til ved en købsaftale bil lige her.

Hvad er en slutseddel?

Nu sidder du måske og tænker, hvad pokker en slutseddel er for noget, og hvordan den kan være så vigtig? Hvis du allerede ejer en bil, tænker du sikkert ikke sådan, og behøver derfor ikke at læse dette afsnit.

En slutseddel er det dokument der skrives under på i forbindelse med købet/salget af en bil. Du skal både skriver under på en slutseddel i forbindelse med køb eller salg af brugte og nye biler. Når du har skrevet under på dokumentet, betyder det, at du har accepteret handelsbetingelser ved pågældende køb, og du kan derfor ikke fortryde efter krusedullen er sat.

Netop af denne grund er det selvsagt uhyre vigtigt, at du ved, helt præcist hvad der står på din slutseddel. Hvad indeholder en slutseddel? Den indeholder eksempelvis punkter som oplysninger på både køber og sælger.

Så indeholder den selvfølgelig informationer omkring bilen: modelnavn, årgang, kilometertal og elementer som disse. Sedlen indeholder desuden også punkter som tilstand af bilen, overdragelsesdato og salgspris på bilen. Slutsedler kan se ud på mange forskellige måder, men der er en række punkter som altid skal være inkluderet. Disse er blandt andet køber og sælgers CPR, navn og adresse.

Stelnummer og indregistreringsnummer på bilen. Dato på hvornår bilen sidst er blevet synet. Dato for selv salget af bilen, nøgleoverdragelsen og betalingen. Bilens aftalte pris. Informationer om restgæld som for eksempel lån. Kilometerstand, altså hvor mange kilometer bilen i alt har kørt. Informationer omkring det, hvis bilen har været med i en ulykke af en art.

Eventuelle mangler bilen skulle have, og eventuelle rustbehandlinger. Alt dette skulle meget gerne stå i en slutseddel – som minimum.

Typiske fejl ved en slutseddel

De fejl der typisk opstår med en slutseddel refererer faktisk i høj grad til ovenstående emner. For selvom de ovenstående punkter er ting, som gerne skulle stå i enhver slutseddel, er det desværre langt fra tilfældet – og netop der opstår rigtig mange fejlagtige handler.

En typisk fejl der kan ske ved en slutseddel er, at modelbetegnelsen, modelår eller modeltype er enten forkert eller slet ikke angivet. Det er selvfølgelig en fejl, og det kan have konsekvenser i den forstand at, køber kan ende med eksempelvis en mindre motor, end han/hun har betalt for. Det er desuden vigtigt i forhold til at videresælge bilen senere, så du kan give de korrekte informationer til den næste køber.

Bilens alder skal altid oplyses, da det har betydning for garantier og lignende. Endnu en fejl kan opstå, når forhandleren ikke angiver, hvornår bilen leveres. Det er muligvis ikke noget alle tænker over – især ikke, hvis forhandleren allerede har angivet en dato mundtligt. Det skal dog stå på sedlen, så du ikke oplever, at bilen bliver leveret langt senere end aftalt, og ikke kan gøre noget ved det.

Hvis der står en dato på slutsedlen, som ikke overholdes, har du nemlig mulighed for at ophæve købet. Det er også en typisk fejl, at det ikke er angivet om bilen er omlakeret eller ej. Det har betydning, da de færreste ønsker en bil der har været skadet eller omlakeret. Det kan medføre en farveforskel mellem karosseridele og risiko for følgeskader på sigt. Du skal derfor bede sælger om at oplyse, hvis bilen har været ude for skader, eller er blevet omlakeret. Det er ikke altid, at man ser dette i første omgang.

Derfor er det godt at have på skrift. Endnu en typisk fejl opstår, når det ikke er angivet, hvor mange nøgler der hører med til bilen. Dette skal som hovedregel minimum være to. Mange mennesker har muligvis tendens til at tro, at der automatisk følger to sæt nøgler med, men det er altså ikke altid tilfældet. Derfor er der også godt at have med på slutsedlen, da en ekstra nøgle til bilen kan koste flere tusinde kroner.

Der er mange flere fejl end disse, der typisk kan opstå, og det er derfor en god ide at være helt sikker på, hvad du forventer, og at dette rent faktisk indgår i slutsedlen.