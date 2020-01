Alt godt kommer, til den der venter

Erik Nielsen og Lene Due indvier de nye omklædningsrum i Stadionhallen på Elstedvej. Foto: Steffen Quaade

Sport og fritid Nu kan sportsudøverne lade deres mobiler op i nye omklædningsrum, mens de gør sig bedre i hallen og på banen ved Elstedvej.

Af André Bentsen

Fair skal være fair, vi havde faktisk ikke modtaget nogen invitation fra kommunen og kun set dén på Facebook, der rimede på kolde øl fra Boldklubben Rødovres formand.

Alligevel vidste vi godt, at indvielsen af de nye omklædningsrum i Stadionhallen skulle starte klokken 15 i tirsdags, men der var altså bare fuldstændig tomt, da vi udsatte os selv for det modsatte af en arbejdsskade og ventede foran omklædningsrummene, dér hvor vi frivilligt har klædt om midlertidigt til vinterfodbold på Elstedvej.

Først, da en ven af lokalavisen fortalte, at der var flag nede i den anden ende af anlægget, gik det op for os, at man selvfølgelig også kan klæde om indendørs og komme ind fra selve hallen af. Stik imod, hvad fodboldfolket har gjort det sidste halve år i de kolde skurvogne, der nu er overflødige igen.

Så indspist kan vanerne i vores lille by jo være, og derfor nåede vi også kun at se ryggen af borgmesteren, da han sammen med udvalgsformand Lene Due klippede den røde snor over til de nye omklædningsrum og gladeligt vendte sig om og spurgte pressen om han lige skulle holde sin tale igen, når vi nu kom for sent.

Lad mobilen op

Det nænnede vi alligevel ikke at udsætte alle gæsterne for. Dertil var de for ivrige til at holde reception og se de nye lokaler an personligt.

Til gengæld ville formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due, gerne knytte en kommentar til de længe ventede omklædningsfaciliteter.

“Da jeg kom ind i kommunalbestyrelsen i 2010 snakkede vi allerede om at gøre noget ved omklædningsrummene, men ting tager tid. Det betyder så bare, at de er blevet mere moderne end først planlagt. Man kan få opladt sin mobil blandt andet,” understreger Lene Due.

Hun kigger rundt i den hyggelige hal og lister nogle af de fornyelser op, der er sket på Elstedvej indenfor en kort årrække.

“Der er kommet en ny løbebane, en ny kunstbane, nu nye omklædningsrum og så har de fået en ny hal også. Det vilde er, at løbebanen er blevet brugt så meget, at den snart er lidt slidt,” griner hun og afviser, at en ny løbebane igen står øverst på listen i kommunen.

“Det næste store, vi skal indvie bliver, at vi åbner i skøjtehallen med nye bander og en tv-kuppel, så det er rigtig dejligt, at der sker en masse. Der er også en overdækket skaterhal på vej,” siger Lene Due.