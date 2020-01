Der er hyggeligt i Rødovre

Matt O'Connor har en redningsprocent på 90,9. Det er 8. bedst i Metalligaen, men det er ikke vigtigt for O'Connor, der går mere op i, at holdet vinder end egen personlig succes. Foto: Brian Poulsen

ishockey Rødovres canadiske keeper Matt O’Connor tog springet fra Nordamerika til Europa denne sommer og han har i den grad taget det lille skandinaviske land til sig. Mød den populære målmand og læs, hvad han synes om hockey, hygge og politik.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovres lange målmand har vist sit værd og er allerede elsket af fansene, når han afværger puck efter puck efter nærgående skud fra modstanderne.

Han har også vist et iltert temperament og finder sig ikke hvad som helst, når modstanderne bliver lige nærgående nok fysisk. Men udenfor isen er han rolig, enormt venlig, eftertænksom og interesseret i hverdagens begivenheder – også i Danmark.

Da O’Connors mor, Lesley Hadrill, var på besøg i december, var der også lagt op den helt store sightseeing, for selvom den canadiske keeper kun har været i Danmark siden august, ved han mere om Sjællands historie og kultur end en gennemsnitsteenager fra RSIK.

”Jeg har vist min mor rundt til flere magiske steder som Tivoli, Vikingeskibsmuseet, Statens Museum for Kunst, Statens Naturhistoriske Museum, Nyhavn julemarked, Højbro Plads julemarked, Christiania julemarked, Tivoli Food Hall og Torvehallerne. Min mor følte, hun var med i en film hver eneste dag i Danmark og hun er fuldstændig vild med Danmark og København,” fortæller O’Connor, der viste sig fra sin absolut bedste side, da moderen så Rødovre Mighty Bulls vinde 2-1 over Aalborg. Han stod forrygende.

Lesley tog hjem til jul, som O’Connor holdt med sine hockeyvenner fra Mighty Bulls.

”Vi holdt en traditionel dansk jul og jeg må sige, at en dansk julemiddag er fremragende. Jeg spiste vist fire portioner,” siger han og griner.

Hyggen i Rødovre

Moderens glæde over Danmark kan sagtens komme fra Matts egen fascination over Danmark, som har været en positiv oplevelse. Selv Rødovre har en høj stjerne hos ham.

“Rødovre er meget unik og jeg kan mærke ‘hyggen’ her I kommunen. Man kan ikke sammenligne Rødovre med andre byer, jeg kender eller som man har set på film.”

”Men nu ser jeg heller ikke tv, mens jeg er i Danmark. Jeg nyder at cykle, gå til yoga, gå ud med mine venner eller at smage på Torvehallernes skønne mad,” siger O’Connor, der ikke har bil i Danmark. Han foretrækker nemlig at cykle.

Selvom hockeylivet i Danmark har taget den 27-årige canadier med storm, så er han fra Toronto, som han trods alt savner.

”Helt sikkert. Især mine campingture i skovene sammen med mine venner, hvor vi udforsker de utrolig smukke nationalparker, som der er i Canada.”

Kulturforskellene

De er helt åbenlyse for O’Connor, selvom vi spørger til forskellene på og udenfor isen sammenlignet med Toronto og Rødovre.

”Jeg har oplevet et af de bedste og mest dynamiske omklædningsrum nogensinde her i Rødovre. Hver spiller er fokuseret på holdets succes og her er et fantastisk sammenhold. Vi kæmper hårdt for hinanden, som også er nødvendigt, da det kan være vores stærkeste våben mod de bedste modstandere.”

”Tidligere i AHL og ECHL har jeg oplevet et omklædningsrum, der var sammensat af individualister, som spillede for deres egen karriere og det var dét,” siger rødovrekeeperen, der har spillet en kamp i NHL for Ottawa Senators, men ellers har været vidt omkring i Nordamerika. Dog mest i USA.

Politisk engageret

Vi har, på avisen, hørt rygter om, at den vidende keeper også har klare politiske holdninger, så vi spurgte ham, om han ville fuldføre sætningen: ”Hvis jeg var amerikaner og havde stemt på Trump, så…”

Det spørgsmål kunne ikke besvares bare lige sådan, men vi forsøger kortfattet at gengive, hvad O’Connor havde på hjertet.

”Jeg synes, sport forener personer med alle baggrunde, uanset om det er folk med forskellige politiske overbevisninger, kulturer eller lande. Politik kan altid give mig en interessant snak i omklædningsrummet, men alt derudover tager sammenholdet ud af sport,” siger han alvorligt og fortsætter:

”Jeg har boet otte år i USA og fulgt politik tæt. Det er min holdning, at begge de to store partier er faldet ned på et moralsk lavt niveau og personligt vil jeg ikke stemme på Trump til næste valg, men jeg synes heller ikke, at demokraterne har et godt modspil.”

”Mit håb er, at den næste præsident vil prioritere klimatiltag, som bør komme på den politiske dagsorden,” siger den engagerede canadier.

Fremtiden på mål

Matt O’Connor har holdt højt niveau og har decideret ’reddet point’ til Rødovre via sit spil i målet. Derfor er vi interesseret i at høre, om han også er ’tyr’ i næste sæson.

”Jeg ved det ikke endnu. Lige nu er min prioritet at levere stærkt spil i målet til glæde for mit hold i hver eneste kamp og at give holdet en god chance i slutspillet.

Med sin store erfaring fra Nordamerika beder vi O’Connor vurdere, om nogle spillere fra truppen har en chance for at komme længere end Metalligaen.

”Helt sikkert,” udbryder han og nævner navne i flæng.

“William Rørth, Lasse Holm Mortensen, Christopher Frænell, Kasper Larsen, Frederik Kaels, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen og Matthias Asperup er alle talentfulde og har et stort potentiale, efter min mening.”