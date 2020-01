50 år med kirke og kærlighed

Rigtig mange var mødt op, da Islev Kirke i søndags fejrede kirkens 50-års jubilæum. Lise-Lotte Rebel holdt jubilæumsgudstjenesten. Foto: Red.

jubilæum Der var kun tre ledige sæder tilbage, da Islev Kirke søndag formiddag fejrede den røde murstenbygning, der oprindelig skulle have været gul. Unge spejdere og ældre trofaste sognebørn skabte festlige rammer på en dag, hvor kærlighed blev fælles omdrejningspunkt.

Af André Bentsen

Du skulle være hurtigt ude, hvis du skulle være heldig at få en parkeringsplads i nærheden af hovedpersonen, da Islev Kirke søndag holdt 50-års jubilæum. Ja, faktisk skulle du helt hen til Fakta på den anden side af Slotherrensvej, hvis du kom i sidste øjeblik.

Men i modsætning til den røde forretning, var der ikke behov for at bede gæsterne om at blive mere end fem minutter. Det gjorde de helt af sig selv på den festlige dag i anledning af den røde bygnings 50-års dag.

Her er det blevet til mindeværdige stunder med barnedåbe, konfirmationer og bryllupper, men også menighedspleje, ungdomsindsats, spejderarbejde, foredrag og sjæle-

grupper. Inde i salen var der fuldt hus og i køkkenet rumsterede frivillige for at gøre alting perfekt.

I selve kirken flagede spejderne stolt og kapellet sad klar, da biskop

Lise-Lotte Rebel, der var præst ved Islev Kirke 1980-87, holdt jubilæumsgudstjenesten.

Det blev til en smuk tale om, hvordan kærlighed

ikke er noget, man kan kræve eller tjene, fordi man har krav eller ret til den, men er noget man får, fordi en anden giver den frivilligt.

Og sådan var et af mange budskaber, der blev varmt modtaget til gudstjenesten, hvor der også blev opført ny gudstjenestemusik komponeret af kirkens organist Jonas Hunt og sunget en ny salme skrevet til Islev Kirke af salmedigteren og forfatteren Niels Johansen.

“Kærlighed kan ikke fremtvinges eller fordres og hvis man alligevel forlanger kærlighed, står man i fare for at opnå det stik modsatte. Den der kræver kærlighed er i fare for at miste den kærlighed, han allerede har,” sagde Lise-Lotte Rebel og gav et praktisk eksempel, der fik hele salen til at nikke anerkendende.

Det er også svært at gøre andet, når man bliver bedt om at huske Karl Holger fra tv-serien Krøniken, hvor sønnen føler, han skal gøre sig fortjent til sin fars kærlighed uden at få den anerkendelse han higer efter.

“Det er en rystende skildring af to mennesker, der elsker hinanden, men ikke formår at leve frit i denne kærlighed.

Kærlighed som krav og ret er ikke kærlighed. Den skal vise sig som det skrøbelige, der viser sig af sig selv på rette tid,” understregede Lise-Lotte Rebel, som flot punktum på et kærligt jubilæumsbudskab.