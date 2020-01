3 gode råd til at få råd til dine drømme

SPONSORERET INDHOLD Har du en drøm, du ikke har råd til, men som du ikke kan slippe tanken om? Du kan ikke altid forløse alle de drømme, du har. Nogle kan du blive nødt til at give slip på, mens andre drømme kan være meget realistiske, hvis bare du tager dig nogle forholdsregler, gør en indsats eller tænker lidt ud af boksen.

En nem og hurtig måde at få råd til at forløse din drøm er ved at optage et af de bedste kviklån, der findes. Det er hurtigt, og du har pengene med det samme, men du skal også være opmærksom på ulemperne ved dette. Såsom hvor mange penge du ender med at betale tilbage i sidste ende.

1. Start en dedikeret opsparing

Måske har du allerede en opsparing i din bank eller i en fysisk sparegris. Men er denne opsparing 100 procent dedikeret til ét formål? Nej vel, det er den helt sikkert ikke, og derfor ender mange også med ikke at få brugt den opsparing til at realisere drømme. Det er derfor, du med fordel kan starte en opsparing, der er 100 procent dedikeret til den drøm, du drømmer mest om at realisere lige nu og her. Det behøver ikke nødvendigvis være en drøm. Det kan også blot være et ønske, du har. Det kan altså være alt fra din drømmerejse til en ny computer eller vinterjakke. Med en dedikeret opsparing ender du ikke med at betale tandlægeregninger fra denne opsparing, men du kan derimod hele tiden se, hvor tæt du er på dit endelig mål om at realisere en drøm med stor betydning for dig.

2.Spar, hvor du kan

Til en opsparing skal du have penge, og hvis du ikke i forvejen har en masse i overskud, kan det være svært at se, hvor de penge skal komme fra. De kommer ikke ud af det blå, og nogle gange må du give afkald på noget for at få noget andet. Du skal derfor spare der, hvor du kan. Det kan være ved at mindske antallet af cafebesøg, biografture eller formindske shoppingbudgettet en smule. Ved at kigge dit budget godt igennem kan du for det meste finde poster, hvor du hver måned bruger penge på noget, som måske kun gør dig glad i et kort øjeblik. Det kan være en to-go kaffe, som du kan skifte ud med en medbragt kaffe i et termokrus. Det behøver ikke være store besparelser på få ting, men gerne små besparelser på mange ting. Så mærkes forandringen heller ikke helt så meget, hvilket kan være meget rart for, at det ikke føles som en pligt at spare op til din egen drøm.

3.Kan du tjene flere penge?

Du har måske allerede et job, men måske kunne du have et mere? Det behøver ikke nødvendigvis være noget, der tager alt din tid, men bare noget som kunne give nogle ekstra skillinger om måneden. Hvis du kan det, kan de penge, du tjener, ved det arbejde bruges til din opsparing. Hvis du virkelig ønsker at få din drøm realiseret, kan det godt være, at det kræver en ekstra indsats fra dig i en periode. Hvis ikke du vil det, tager det selvfølgelig bare lidt ekstra tid at få råd til det, du drømmer om. Det skal du gøre op med dig selv, men hvis du har mulighed for ekstra vagter eller andet sideløbende arbejde, kan det være godt givet ud. Det gør det hurtigere at få råd til dit ønske, og du føler virkelig, du har arbejdet hårdt for det, når drømmen endelig kan realiseres.