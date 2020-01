11 rigtige sendte Mads til tops

Mads Jensen med seks gode flasker rødvin, som bevis på, han er Årets Profet 2019. Foto: Brian Poulsen

Årets Profet 2019 Mads Jensen var den eneste, der ramte 11 rigtige spådomssvar i Rødovre Lokal Nyts traditionsrige nytårsquiz, hvor man skal spå, hvad der sker i Rødovre i løbet af året. Dermed blev Mads seks gode flasker rødvin rigere.

Af Peter Fugl Jensen

I starten af december måned kendte vi svarene på 12 ud af 13 spørgsmål og der havde Susanne Feldt og Mads Jensen begge 10 rigtige svar. Da de havde spået hvert sit svar på det sidste spørgsmål, som gjaldt antallet af indbyggere i Rødovre den 31. december, vil der være flere eller færre end 42.000, så vidste vi, der kun vil være en vinder i 2019.

Mads Jensen fik ret, da vi stadig er under 41.000 indbyggere i Rødovre, og dermed havde han altså kun spået to forkert.

Mads Jensen havde spået, at det tomme lokale efter Dagli’Brugsen på Islev Torv ville have fået en ny lejer i løbet af 2019, men det er desværre ikke sket.

Desuden var Mads så optimistisk, at han mente, den stærkt savnede cykelbro over Jyllingevej ville stå færdig og klar til brug i juni måned, men der er altså stadig intet sket. Voldgaden minder mest af alt om en krigszone i Syrien og brugerne må stadig kigge langt efter en bro.

Alle deltagere på rnn.dk

Her på rnn.dk i en anden artikel kan du se, hvordan det er gået dig, din nabo eller en bekendt, for der er alle deltagerne listet op med antal rigtige svar. Vi kan allerede nu afsløre, at hele syv personer pustede Mads i nakken, da de havde 10 rigtige svar – der iblandt en kendt elektriker fra Slotsherrensvej.

De 13 rigtige svar

Spørgsmål 1. Vil en ny lejer flytte ind i Dagli’Brugsens tidligere lokaler på Islev Torv?

Nej, lokalet står stadig tomt og skæmmer torvet.

77% svarede ja, så kun 23% havde ret. Dermed blev det årets sværeste spørgsmål.

Spørgsmål 2. Cykelbroen, der skal forbinde Voldstien over Jyllingevej, er planlagt færdig i foråret 2019. Men vil broen stå klar til brug den 1. juni 2019.

Nej, der er ikke sket noget som helst og der er intet i sol, måne og stjerner, der tyder på, der sker noget foreløbig. Til gengæld er parterne, som er involveret, gode til at give hinanden skylden. Men fakta er, intet sker og brugerne er især frustreret over, at Voldstien fortsat er lukket, så man ikke kan benytte den til gennemkørsel i grønne omgivelser. Man kan nemt frygte, at sådan forbliver det i mange år fremover – håbløst, intet mindre.

58% troede på, at broen ville stå klar, så kun 42% svarede rigtigt.

Spørgsmål 3. Rødovre Port er et storstilet og spændende projekt i stedet for Rødovre Stationscenter. Men vil første spadestik blive taget i 2019?

Ja, det skete tidligt på året. Men så gik alt byggeri pludselig i stå og byggeriet lå stille hen over sommeren. Heldigvis har Goldman Sachs investeret i projektet, så der igen bygges på Rødovres øjebæ nummer 1.

Her var 70% optimistiske på vegne af det nye Rødovre Port og svarede rigtigt, mens 1/3-del svarede forkert.



Nu sker der noget for Rødovres øjebæ nummer 1.

Spørgsmål 4. Borgmesteren kunne i januar måned fejre sit 25-års jubilæum som borgmester. Er det samtidig året, hvor borgmesteren vil melde ud, at dette er den sidste periode som borgmester?

Ja, i august måned meldte Erik Nielsen ud på sin Facebook profil, at denne valgperiode vil blive den sidste. Siden er Britt Jensen valgt som socialdemokratiets borgmesterkandidat.

40% af deltagerne havde regnet ud, at det kunne være tid for borgmesteren at trække sig tilbage, men størstedelen havde altså ikke forudset Erik Nielsens udmelding.



Erik NIelsen fik besøg af Mette Frederiksen, da han fejrede 25-års jubilæum i Viften. Senere på året meldt han ud, at han ikke vil stille op til kommunalvalget i 2021.

Spørgsmål 5. Til dette års Folketingsvalg stiller Morten Bødskov (S) igen op i Rødovrekredsen. Vil han få en ministerpost efter valget?

Ja, Morten Bødskov er skatteminister i dag.

47% af deltagerne troede på et rødt flertal og at Mette Frederiksen ville udpege rødovreborgeren Morten Bødskov til en ministerpost. Han startede sin stilling med et brag, da SKAT på Østerbro blev udsat for en større bombesprængning.



Morten Bødskov er i dag skatteminister.

Spørgsmål 6. Vil socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, besøge Rødovre i forbindelse med folketingsvalget?

Ja, Mette Frederiksen var i Rødovre Centrum i næsten to timer i en af de sidste dage inden valget.

70% ramte rigtigt, da de spåede, at socialdemokraternes formand naturligvis vil besøge en af de socialdemokratiske højborge, som Rødovre er.

Spørgsmål 7. I december blev vi 40.000 indbyggere i Rødovre, men vil vi være mere end 42.000 indbyggere i Rødovre den 31. december 2019?

Nej, vi er ikke engang tæt på, for vi har stadig ikke passeret 41.000 indbyggere i Rødovre ved årsskiftet. Vi er godt 200 indbyggere fra 41.000.

73% valgte at sætte deres kryds ud fra nej, så de troede ikke, Rødovre vil runde 42.000 borgere i 2019. Det var dermed et af årets letteste spørgsmål.

Spørgsmål 8. Vil en køber komme på banen, så Rødovre Centrum alligevel bliver solgt?

Nej, det har ikke været på tale så vidt vides.

95% krydsede et nej, hvilket var det mest overbevisende af alle spørgsmål og de 95% stemmer fik ret. Årets klart letteste spørgsmål.



Rødovre Centrum er stadig ejet af familien Andreasen.

Spørgsmål 9. Vil Netto, som er projekteret på hjørnet af Viemosevej og Islevbrovej, stå klar til brug i løbet af 2019?

Nej, selvom nedrivningen er sket og byggeriet under jorden er i fuld gang. Når fundamentet er klar, så går det stærkt, men det blev ikke i 2019, at butikken åbnede.

67% mente, at Netto vil stå klar senest den 31. december 2019, men det skete ikke.

Spørgsmål 10. Fire år i træk er Rødovre Lokal Nyt blevet hædret med en guldpris til lokalavisernes årskongres. Sker det for femte år i træk?

Nej, ingen flotte priser i 2019. Vi følte os dog godt snydt, da vi leverede materialet til tiden digitalt og bad om lov til at levere de fysiske eksemplarer en dag senere end deadline, hvilket vi fik lov til. Da vores kære redaktør, André Bentsen, var på vej ind til Østerbro for at levere de fysiske eksemplarer, blev vi ringet op og beskeden lød: ”I behøver ikke at aflevere aviserne, det er godt nok at levere digitalt, når I har gjort det så overskueligt.”

”Fint”, tænkte vi og troede alt var i skønneste orden. Men det var det ikke, for juryen ombestemte sig og udelukkede Rødovre Lokal Nyt fra bedømmelse, fordi vi ikke leverede fysiske eksemplarer!

Det har vi lært af og vil naturligvis være ude i god tid i 2020. Men der skal vi ikke levere fysiske eksemplarer, da juryen har besluttet, det er for besværligt, så fra 2020 skal man kun levere digitalt.

Det var så lige årets molbohistorie, men dog sand, fra medieverdenen.

Her på avisen glædede vi os dog over, at 58% af deltagerne troede, vi ville genvinde mindst en guldmedalje. Det er vi faktisk også overbevist om, at vi ville have gjort, hvis vi ikke var blevet ’snydt’.

Spørgsmål 11. Vil Rødovres supersværvægter Thomas Vinther vinde DM-guld til det officielle DM i boksning i efteråret.

Nej, Thomas blev desværre skadet og deltog ikke.

Hele 69% troede ikke på DM-guld til debutanten og rødovreborgeren Thomas Vinther, hvilket de fik ret i.

Spørgsmål 12. Vil en spiller fra Mighty Bulls blive udtaget til VM-landsholdet, der skal til A-VM i Slovakiet?

Nej, tættest på var Mads Eller, Steffen Klarskov og Sebastian Bergholdt, men alle blev siet fra lige inden afgang til Slovakiet.

Her troede 60% på, at Mighty Bulls ville være repræsenteret til VM.

Spørgsmål 13. Vil Avarta spille sig op i top 6 og dermed kvalificere sig til oprykningsspillet til sommer?

Nej, Avarta var tæt på og var lige op og snuse til 6. pladsen, men da sæsonen sluttede, var Avarta langt fra en top 6 placering.

67% af stemmerne ramte plet.