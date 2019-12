Verdensmål indarbejdes i kommunens strategi

GRØNNERE BUSSER: Der er flere grønne tiltag i budgettet for 2020. Det første bliver sandsynligvis at gøre Servicebussen emmissionsfri. Foto: Brian Poulsen

Miljø Rødovres politiske udvalg skal udvikle idéer til bæredygtig omstilling sammen med borgere, organisationer og institutioner. Forrest i den grønne omstilling står dog Servicebussen.

Af André Bentsen

Det kan godt være, at bussen allerede er ved at være kørt, hvis man vil være med fremme på beatet i den grønne omstilling, men i Rødovre er der stadigvæk masser at tage fat på.

Derfor skal de politiske udvalg hver især udtænke idéer til, hvordan borgerne kan inddrages i omstil-

lingen.

Det fremgår af budgetresolutionen, som samtlige partier er blevet enige om.

Her kan man også læse, at der skal arbejdes for emissionsfri busser i Rødovre og at det først og fremmest er Servicebussen, der skal omstilles hurtigst muligt.

Det glæder Enhedslistens Peter Mikkelsen:

“Valget til EU-parlamentet i maj måned og folketingsvalget i juni måned viste, at vælgerne har taget klimadagsordenen til sig. Vi er oppe mod tunge, økonomiske interesser i landbruget, hos olieselskaber og hos andre, der har tjent meget på at belaste klimaet og de skal vænne sig til markant mindre,” siger Peter Mikkelsen (Ø).

“Vi skal i gang med store forandringer, men vi kan ikke kræve lige meget af alle. Det vil være dybt uret-

færdigt og af gode grunde skabe stor, folkelig modstand – måske gøre det umuligt at nå i mål. Klimakampen er også en social kamp,” tilføjer han.

USA’s tidligere præsident, Barack Obama, sagde i september 2014: ”vi er den første generation, som rammes af virkningerne af klimaforandringer og den sidste, som kan gøre noget ved det”.

Forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten i Folketinget indledes da også med:

”Vi skal gå forrest kampen mod klimakrisen. Danmark skal markant hæve ambitionerne for klima, miljø og natur og påtage sig det internationale lederskab for den grønne omstilling. Folketinget kan blive det grønneste parlament i verden, der ikke kun gør noget, men som gør det, der skal til for at leve op til Paris-aftalen.”

Det kræver lokal handling, mener Peter Mikkelsen.

“Hvis regeringen med støttepartier skal have held til at indfri vores ambitioner, er det nødvendigt, at der på alle planer i samfundet tages skridt i retning af et mere grønt og bæredygtigt samfund. Derfor tager Kommunalbestyrelsen de første, små skridt med vedtagelsen af en række budgetresolutioner, der kan bidrage til, at Rødovre står sammen og er klar til den grønne omstilling,” påpeger han.

Udover de emmisionsfri busser og inddragelsen af borgerne i omstillingen gennem de politiske udvalg, ønsker kommunalbestyrelsen at reducere brugen af plastik i kommunens enheder.



Plastik og solceller

Derfor er forvaltningen igang med et forslag til, hvordan man kan udfase brugen af plastikflasker, som vi tidligere har skrevet om her i Lokal Nyt. Hertil kommer, at Rødovre Kommune ved større byggerier foretager en beregning af besparelsen/udgiften ved at etablere solceller.

“Det er ikke forslag, der så meget som tilnærmelsesvis løser klimakrisen, men det er et tiltag, der hver for sig tager de første, små spæde skridt,” siger Peter Mikkelsen og tilføjer:

“Der har i kommunalbestyrelsen, i flere omange, været talt om udvikling af solceller, men fordi kommunen ikke må kunne konkurrere med private virksomheder, er det ikke muligt. Det skal ikke være det, der stopper os. Hvis vi vælger at se mulighederne frem for begrænsningerne, tror jeg på, at den idérigdom, der er i befolkningen, også vil have idéer til, hvordan Rødovre kan bidrage til løsning af klimakrisen.”