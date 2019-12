Vælger kunstner fra egne rækker

Peter Hesk, der er en del af Rødovre Kunstråd, er valgt til at skabe en 'kunstport' på Hendriksholm Skole. Foto: Presse

kunst Kultur- og Fritidsudvalget ser intet problem i, at det er et medlem fra det lokale kunstråd, der skal levere kunstværk til Hendriksholm Skole. ”Hvorfor skal det diskvalificere,” lyder det fra Konservatives Kim Drejer Nielsen.

Af Christian Valsted

Hendriksholm Skole får ikke bare ét, men hele to kunstværker i det nye år. Ud over Malene Bjelkes 54 byggesten og bronzeskulpturer, er billedhugger Peter Hesk blevet udvalgt til at skabe en ny og moderne port, der hviler på de eksisterende søjler ved Hendriksholm Skoles gamle indgang.

Peter Hesk er selv en del af Rødovre Kunstråd, der er det råd, der er med til at rådgive Kommunalbestyrelsen i forhold til etablering af ny kunst.

Formanden for kunstrådet og Kultur- og Fritidsudvalget, Lene Due (S), afviser kammerateri i valget af Peter Hesk til opgaven på Hendriksholm Skole.

”Peter Hesk har været inhabil i beslutningen og vi har forhørt os i kommunens juridiske afdelinger og der er ingen problemer ved at vælge et kunstværk af en kunstner, som er med i kunstrådet. Vi har valgt værket fordi vi synes det var godt og passede godt ind på Hendriksholm Skole,” siger Lene Due.

Heller ikke Konservatives Kim Drejer Nielsen, der som medlem i Kultur- og Fritidsudvalget, der har været med til at godkende Peter Hesks værk, ser problemer i den lokale kobling.

”At kunstneren er med i Rødovre Kunstråd, mener jeg ikke, skal være diskvalificerende og i sidste ende er det os, som politisk udvalg, der skal godkende forslag-

ene, men det er noget, vi skal være opmærksomme på fremover, men det får mig ikke til at fravælge værket,” siger han.

Det er en balancegang

Kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, mener, at valget af Peter Hesk til opgaven kan skabe et imageproblem for Rødovre Kommune.

”Det er en situation, hvor udvalget skal tænke sig rigtig godt om, for man skal som kommune undgå kammerateri og vennetjenester. Sager som denne kan godt skabe et imageproblem, da man kan få det indtryk, at kunstrådet maler egen kage,” siger Roger Buch.

Kommunalforskeren mener dog samtidig, at det er en balancegang og at kommuner heller ikke må blive for forsigtige.

”Mange lokale beslutninger kan have fordele eller ulemper, fordi de, i modsætning til landspolitik, bliver truffet lokalt med lokale aktører og mange kommuner har et ønske om at give opgaverne til lokale, så kunsten bliver i kommunen. Det kan blive svært, hvis man er overforsigtig og jeg tvivler også på, at mange kunstnere har lyst til at være med i et kunstråd, hvis de på forhånd ved, at deres egen kunst aldrig kan komme i betragtning, så det er en svær balancegang, hvor hensynet til habilitet er vigtig,” siger han.

Der er afsat 434.000 kroner til Peter Hesks kunstværk og det forventes at stå færdigt ved udgangen af 2020.