Uheld på uheld rammer Mighty Bulls

Riku-Petteri Lehtonen må have dybe panderynker med de mange skader, som truppen hele tiden er ramt af. Foto: Brian Poulsen

BLOG Med ni mand ude fik Mighty Bulls alligevel point mod Esbjerg. Under det voldsomme mandskabsfald, har nogle vist sig frem og andre har ikke. Og så fortsætter uheldene med at ramme Rødovre. Jonas Sass og Kasper Larsen er ude.

Af Peter Fugl Jensen

I SønderjyskE sendte Martin Eskildsen Rødovres forward Jonas Sass i isen med en jernhård tackling, der gav to spilledages karantæne.

Jeg har stor respekt for SønderjyskEs sportschef Kim Lykkeskov, men denne kommentar er altså besynderlig:

Efter at have set videoen fra DOPS kan vi ikke se at RØD spiller bliver ramt i hoved eller nakke regionen. Vi kan heller ikke se på slowmotion/zoom at der er kontakt til hoved/nakkeregion,” skriver Lykkeskov til DIUs disciplinærudvalg.

På redaktionen fik vi et godt grin over den kommentar, da vi så videoen igennem:

https://metalligaen.dk/nyheder/to-spilledages-karantaene-til-martin-eskildsen-sonderjyske/

Eller hvad synes du?

Uanset hvad, har Jonas Sass været ude med en af den slags skader, man kun får, efter en tackling i hovedet- og nakkeregionen. Dermed spillede Mighty Bulls weekendens dobbelt-opgør uden Sass, Nyquist, Asperup og Carlsen, samt naturligvis de fem spillere på U20-landsholdet.



Sass er ude på grund af en hård tackling i SønderjyskE.

Kasper Larsen er slemt skadet

Og lige præcis U20-VM kostede endnu en langtidsskade til tyrene. Ifølge det nyt, som jeg har modtaget fra Minsk, så er Rødovres store back Kasper Larsen blevet alvorligt skadet under U20-VM.

Han ligger på hospitalet og nyt derfra lyder, at den 17-årige back stadig ligger på intensiv, men flyttes til en privat stue i morgen.

Her sent søndag aften spiller Danmark mod værterne fra Hviderusland og det er svært at forestille sig, at spillerne fra U20-landsholdet allerede spiller tirsdag aften i Metalligaen.

Tre overraskende point

Da jeg konstaterede, at Rødovre ville mangle fem juniorspillere i 4-5 kampe, så jeg det faktisk som en fordel. For ethvert mandskab i metalligaen skal kunne undvære sine unge spillere, selvom det er en hel kæde.

Det vil give mere plads til de erfarne spillere og bundniveauet bør blive højere og at spille med tre kæder kan give et bedre flow og i en kortere periode styrke holdet. Altså logisk tænkt.

Men skader til fire profiler ødelagde fuldstændig den teori.

At Lehtonen og Andreasen hårdnakket har holdt fast i fire kæder, gjorde også min logiske tankegang til skamme.

Med flere nye spillere i truppen og gensyn med Karvinen og Andreasen, må jeg indrømme, min første tanke var: ”Bare det ikke bliver pinligt de næste uger.”

Men heldigvis lever jeg ikke af at anbefale odds, for så var jeg fyret. Det eneste resultat, som har levet op til mine spådomme, var nederlaget på 1-4 til Frederikshavn.

På forhånd havde jeg spået en større sejr over Odense, men set i bakspejlets klare lys, så var 4-3 sejren faktisk ikke så ringe. Odense har, trods alt, tabt deres seneste fire kampe med et mål.

Overtidssejren i SønderjyskE var for vild og pludselig lå Rødovre ikke cementeret på 8. pladsen.

Desværre var Frederikshavn bare for gode fredag aften. Rødovre holdt flot fast i 0-0, men tyrene var altså total ufarlige overfor en bundsolid nordjysk defensiv og da vendelboerne skruede op for tempoet midtvejs i kampen, var det et spørgsmål om tid, før Matt O’Conor og Co. måtte strække våben. Sejren var fuldt fortjent.

Lørdag ventede jeg endnu en hård omgang jysk hockeylektion og det var svært at være super optimist efter 16 sekunder og det stod 0-1.

Men en herrefight, effektivitet og en storspillende Matt O’Connor trodsede alle odds og så gjorde forbandet ondt, da Teemu Virtale ikke sendte pucken ud af zonen, så Esbjerg 20 sekunder senere kunne udligne til 3-3. Den scoring gjorde ondt både i rødovrehjertet og på pointtavlen. Hold nu op, hvor tre point havde gjort godt.

I stedet blev det til et point, da Marko Virtala helt unødvendigt smed pucken væk i overtidsspillet og få sekunder senere lå pucken bag Matt O’Connor.

Dermed et point og i alt seks point til Mighty Bulls under U20 VM. Ikke så ringe endda.

Stærke U-spillere

Det er bevidst, jeg nævner Virtala-brødrene, som jeg, inden sæsonen, nævnte som gode indkøb, fordi de kan være matchafgørende til Rødovres fordel. De er godt nok begyndt at producere – endelig – men det bekymrer mig, det ofte er dem, som står for de personlig fejl, der giver mål baglæns.

Her skal de simpelthen går forrest og vise den rigtige vej. Måske scorer de ikke, men de dumme fejl, det skal stoppes, nu!

Det blev heller ikke bedre af, at Miro Keskitalo gav 0-1 målet væk mod Esbjerg. Det er profilerne, som skal vise den rette vej og ikke koste mål. Det sker for tit, ganske enkelt.

Når Lasse Carlsen blev taget på sengen, bag målet, så Frederikshavn kom foran 0-3, kan accepteres, for det må forventes af en ung back, der lige er hevet op.

Lad mig blive ved Lasse Carlsen. Han har været en positiv overraskelse. Han fylder godt foran mål, virker rolig og skiller sig fornuftigt af med pucken. Gør spillet en anelse mere simpelt, så bør Carlsen være Metalliga spiller.

At han også lige tævede Jannick Vedel fra Odense, der selv bød op til dans, gør heller ikke Lasse Carlsen mindre populær blandt fansene.

At holde på Carlsen, som kan erstatte Kasper Larsen, vil også sende Kim Johansson tilbage som center.

Et frisk pust har også været Maksim Popovic, der har valgt at forlade Herlev til fordel for Rødovre. Han skøjter konstant og skaber uro i modstandernes zone via sin gode forechecking. Han hjælper også ofte defensivt i modstandernes omstillingsspil i kraft af sin fart. Nuvel, han har mangler, men lytter han til Lehtonen, kan Popovic komme langt, for han har alt, hvad der skal til for at blive en god ishockeyspiller.

Andreas Stenberg og Anton Hansen mangler flere timer i styrkelokalet.

Karvinen kan stadig

Det har overrasket mig enormt, så godt Karvinen har gjort det. Han har været en holdets bedste pasningsspiller både fredag og lørdag. Det er egentlig skræmmende, men det er sandt.

Personligt ville jeg beholde Karvinen i truppen, hvis jeg var Lehtonen, men det er jeg jo ikke.

Desuden, mener jeg, at Thomas Olsen og Nikolaj Zorko har løftet deres spil og taget chancen med en masse spilletid. Ingen af dem sætter lige en modstander og lægger en superpasning, der åbner modstandernes forsvar, men de arbejder stenhårdt, vinder mange nærkampe og styrker holdet i alle tre zoner.

Mads Eller bør også nævnes, men han spiller altid med et højt bundniveau, men er altså ikke en ørn i egen zone modsat Olsen og Zorko.

Klarskov skal til at komme op i tempo igen. Det har holdet brug for og jeg savner Klarskov, som han var i starten af sæsonen med fart i skøjterne og pivskarp i alle spillets facetter.

Sidst, men ikke mindst, forstår jeg ikke, trænerduoen har sammensat Illemann og Kasper Jensen, der er ens spilletyper.

Nu venter Herning på tirsdag og kampen spilles på Heden. Jeg tør slet ikke spå resultatet af den kamp, for jeg rammer forkert stort set hver gang… okay, så kommer et forsigtigt bud. Kampen ender uafgjort og Rødovre vinder i overtiden.