Tyrene fightede sig til sejr

Matt O'Connor stod endnu en stor kamp i Rødovres mål. Foto: Brian Poulsen

ishockey Mighty Bulls hænger på i tabellen efter en uventet, næsten sensationel, sejr over topholdet fra Aalborg. Magnus Carlsen, der fylder 19 år 2. juledag, blev matchvinder med sin scoring i undertal.

Af Peter Fugl Jensen

Lad det være skrevet med det samme. Aalborg var totalt dominerende og sejren var bestemt ikke fortjent efter chancer og spildominans, men topholdet havde svært ved at bryde Rødovres defensive mur og ikke mindst Matt of the Match alias keeper Matt O’Connor.

Den store canadier har mor på besøg i Danmark og hun så sin søn spille en formidabel kamp. Selvom holdkammeraterne kæmpede indædt foran deres tårnhøje målmand, og periodevis var dygtige til at holde modstanderne fra farlige afslutningspositioner, så var det en kamp, hvor målmanden helt reelt sendte tre point ind på rødovrekontoen.

Fightede som gale

Men Mighty Bulls og størstedelen af et medlevende publikum var fuldstændig ligeglade, for de glædede sig over, at Rødovre blev det første hold i sæsonen til at vinde to gange over det suveræne tophold, endda i ordinær spilletid.

Ikke engang Julian Jakobsens evige snak med dommerne eller Aalborgs provokationer af O’Connor med et rent slag i hovedet og en vild slashing i brysthøjde, efter en stående blokering, kunne ryste Rødovre, der ignorerede en dårlig dommerpræstation og bare fightede som gale.

For det var forseelser, der burde være blevet straffet og når jeg nu er inde på dommerne, så var de saft susme’ ikke hjemmebane-dommere, for det skal da lige nævnes, at Aalborg var frustreret i slutningen af 2. periode og store dele af 3. periode og flere gange forblev deres forseelser ustraffet.

Klarskov skøjtede igennem

Jeg forstod ikke helt skudstatistikken, for det føltes som om hele 2. periode foregik i Rødovres zone. I den sidste periode ville George Sørensen i Aalborgs mål være frosset fast, hvis han ikke havde bevæget sig for at holde sig varm.

Det er måske en målmands største udfordring at være ’arbejdsløs’ og så være klar, når modstanderne kommer i en omstilling. Det skete i aften, da Rødovre var i undertal og Steffen Klarskov opsnappede pucken og satte turbo på. Det gjorde den 18-årige Magnus Carlsen også, og han modtog en perfekt pasning fra Klarskov, der kunne se Carlsen sende pucken i mål til den afgørende scoring.

Helt vild jubel og håbet steg hos hjemmeholdets fans for en mindre sensation.

Det skete og Rødovre hænger på i tabellen. På Vestegnen nægter man at give op trods svære odds.

Magnus Carlsen scorede til 2-0 efter et flot oplæg af Steffen Klarskov.