Truer direktør med øretæver

Bjørn Sørensen er ulønnet direktør for Mighty Bulls og takken er trusler om flade øretæver. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey DIU har givet Rødovre Mighty Bulls en bøde på 50.000 kroner og der må ikke være tilskuere i ’Sumpen’ til de næste to kampe. Der venter karantæne til 25 af uromagerne.

Af Peter Fugl Jensen

Det var en tydelig berørt Rødovre Mighty Bulls direktør, Bjørn Sørensen, der udtalte sig til TV2Sport efter uroligheder i fredagens kamp mellem Rødovre og Rungsted. Efter at have sundet sig i et par dage, er skuffelsen ikke faldet hos direktøren.

”Skuffet. Jeg har det værre end det. Det er så tarveligt, det de foretager sig. Hvordan kan de være bekendt, at gøre det her,” siger Sørensen retorisk. Han fortsætter:

”Vi har fået nogle gode video-billeder og kan tydeligt udpege 25 personer og de har intet med Brøndby IF at gøre, som rygterne ellers lyder på. Det er vores egne og alle 25 får karantæne. Jeg vil ikke se dem i vores eller andre ishockeyhaller.”

”Vi er i fuld gang med at give dem besked og det har betydet en af dem har lovet mig flade øretæver. Jeg er virkelig træt af dem.”

Bøde på 50.000 kroner

DIU har evalueret den, for Rødovre og dansk ishockey, pinlige kamp.

”Det har de og DIU har givet os 50.000 kroner i bøde og vi skal spille uden folk i Sumpen de næste to hjemmekampe. Det betyder, vi med garanti ikke får råd til en udenlandsk spiller, for de penge er lige røget ind til DIU i stedet,” siger Bjørn Sørensen, der glæder sig over, at Herlev gerne vil have rødovrefans i hallen i aften.

”Vores vagter vil stå i Herlev i aften og udpege de 25 karantæneramte og de kommer ikke ind. ”