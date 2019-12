Tinderhøj Skole går helt nye vandveje

Eleverne i 4.A på Tinderhøj Skole har helt styr på skolens vandforbrug. Som den første skole i landet har den grønne profilskole fået installeret elektronisk indmad i samtlige vandhaner, så skolen nøje kan holde øje med det våde element. Det giver driftsbesparelser og uanede muligheder for læring. Foto: Brian Poulsen

nyt projekt Der er intet vandet ved den nye digitale satsning, som Tinderhøj Skole har fået installeret i samtlige 180 vandhaner. Faktisk er tiltaget det første af sin slags i Danmark og udover driftsbesparelser har systemet et læringssigte, der passer som hånd i handske på den grønne profilskole.

Af Christian Valsted

Drikkevandsposten i forhallen er blevet brugt 28 gange det sidste døgn,” fortæller rådgiver hos FM Mattsson Claus Dennis med stor entusiasme i stemmen, alt imens han på en touch-skærm finder data frem, der viser, at drikkevandstemperaturen er lige under fem grader.

”Med det nye system er alle vandvanerne i princippet overvåget og det kan give noget interessant data, som skolen kan bruge til flere forskellige ting. Samtidig kan skolen få lækagealarmer, holde øje med vandforbruget og foretage hygiejne-skyl, der sikrer mod stillestående vand,” fortæller rådgiveren om det nye system.

Tinderhøj Skole er den første skole i Danmark, hvor der er installeret intelligent elektronisk ind-

mad i samtlige vandhaner, der ’sladrer’ om forbrugsmønsteret. Systemet hedder WMS (Water Management System) og har kostet i omegnen af 400.000 kroner.

Tiltaget er en del af Rødovre Kommunes energirenoverende tiltag, der skal være med til at reducere det samlede C02-forbrug med to procent årligt.

Skal bruge data i undervisningen

På Tinderhøj Skole glæder skoleleder Lars Rye Vadmand sig over den nye smarte vandløsning, der vil optimere driften på den grønne profilskole og samtidig give mulighed for at foretage spændende projekter med eleverne.

”Der er selvfølgelig godt med driftsmæssige besparelser, men for os er det interessante ikke, at vandhanerne er blevet udskiftet, men hvordan vi i undervisningen kan inddrage al den viden, der nu er tilgængelig. Vores nye vandspareprojekt passer godt til os som grøn skole og falder samtidig godt i hak med Rødovre Kommunes satsning med faget ’Teknologi og Innovation’, der nu er på skoleskemaet,” fortæller Lars Rye Vadmand. Hvordan de våde data-tal konkret kan bruges i undervisningssammenhænge ude i klasselokalerne, skal skolens medarbejdere, i samarbejde med eleverne, til at finde ud af. Imens arbejder skolens medarbejdere videre med det nye system og holder hele tiden øje med de enkelte enheder og justerer på temperaturen og vandtryk alt efter behov.

”Vi kan helt præcist se, hvor lang tid en håndvask bliver brugt i en given klasse og hvis håndvasken ikke bliver brugt særlig lang tid af gangen, kunne det være, der skulle være mere fokus på hygiejne i klassen,” fortæller Engin Aköner, der er energiteknolog i Rødovre Kommune.

Han fortæller, at det nye vandsystem på sigt kan være med til at forhindre legionella, der i sommer lukkede for vandet på en lang række af byens skoler.

”Når vi hele tiden kan holde øje med temperaturen, kan vi forhindre, at der er vand, der ligger i rørene og får en temperatur, hvor legionella-bakterien har optimale vækstbetingelser. Med det nye system har vi derfor sat bruserne til at foretage et ’legionella-skyl’ hver morgen klokken syv, hvor bruserne bliver skyllet igennem i to minutter,” forklarer Engin Aköner om en af de andre sidegevinster ved muligheden for at overvåge skolens vand.