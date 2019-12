Tamt lokalopgør

Nikolaj Zorko spillede kamp mummer 200 i nederlaget til Rungsted. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Et lokalopgør uden intensitet og nerve, blev overskygget af uroligheder i "Sumpen" som stoppede kampen mellem RMB og Rungsted Seier Capital i tredje periode. Kampen blev genoptaget, da tilskuerne fra "Sumpen" havde forladt Arenaen.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Julius Nyquist, Mads Eller, Kasper Larsen og Kasper Jensen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Anden kæde: Miro Keskitalo, Christoffer Frænell, Maksim Popovic, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Lasse L. Carlsen, Lasse Mortensen, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Fjerde kæde: Magnus Galby, Frederik Kaels, Steffen Klarskov, Jannik Karvinen

Inden kampen fik Nikolaj Zorko overrakt blomster for sin kamp nummer 200 for RMB.

Forsigtig start.

En rolig første periode med moderat tempo, og få offensive aktioner. Midt i perioden fik Rødovre lagt et pres i Rungsteds zone, med flere gode afslutninger. Rungsted slog kontra, Nikolaj Rosenthal afslutter, rammer en RMB spiller på vejen, og snyder Matt O’Connor i RMBs mål. Rungsted kunne gå til pause, med en et måls føring.

Dyr udvisning.

Anden periode var ikke særlig velspillet, og der manglede tempo og intensitet. Kampens første udvisning faldt fem minutter inde i perioden, hvor Lasse L. Carlsen fik to minutter for Tripping. Rungsteds William Boysen fik umiddelbart efter to minutter for Holding. Så måtte Jonas Sass tage en tur i straffeboksen for Holding. Der var endnu ikke scoret i overtalsspil, da Marko Virtala fik hver to minutter for Cross-checking. Det blev en dyr udvisning, da Rungsteds Rasmus Andersson scorede til 0-2 hvor der resterede tre minutter af anden periode.

Uroligheder stoppede kampen.

Rungsted kom bedst ud til tredje periode, hvor hjemmeholdet manglede noget energi. Rødovres situation blev ikke bedre, da Teemu Virtala fik to minutter for tripping, hvor der var spillet ti minutter. Et halvt minut senere blev kampen afbrudt på grund af uroligheder på tilskuerpladserne. Tilskuerne i ”Sumpen” skulle forlade hallen, før kampen kunne genoptages. Kampen blev genoptaget efter tyve minutters pause. RMB klarede frisag i Teemu Virtalas straffeperiode. I tiden 57:55 tog RMB Time Out og erstattede Matt O’Connor med en markspiller. Rødovres satsning gav ikke resultat, så Rungsted kunne tage fra Rødovre Centrum Arena med en 0-2 sejr.

RMBs næste kamp.

Søndag den 29. december kl. 19:00 mod Rungsted Seier Capital i Bitcoin Arena.