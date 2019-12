Smalt nederlag i lokalopgør

Steffen Klarskov fik stoppet RMBs måltørke, med sin scoring til 1-3 kort før tid mod Herlev Eagles. Foto: Brian Poulsen

Ishockey RMB fik endelig gang i målscoringen, da Steffen Klarskov og Marko Virtala i slutningen af kampen mod Herlev Eagles, var tæt på et come back, da der blev reduceret til 2-3.

Af Flemming Haag

00:38 Benjamin Maurtizen, Herlev (Slashing) 09:20 Thomas Olsen, Rødovre (Holding) 14:04 Johan Skinnars, Herlev (Tripping) 15:43 Magnus Molge, Herlev (Interference) 33:01 Teemu Virtala, Rødovre (Usportslig optræden i form af film) 33:01 Alexander Lindqvist-Hansen, Herlev (Tripping) 36:56 Nikolaj Zorko, Rødovre (Delaying the game) 39:08 Lasse L. Carlsen, Rødovre (Slashing) 44:49 Alexander Lindqvist-Hansen, Herlev (Late hit) 49:42 Lasse L. Carlsen, Rødovre (2+10 minutter for Checking to the Head) 51:53 Steffen Klarskov, Rødovre (Cross-Checking) 51:53 Alexander Lindqvist-Hansen, Herlev (Usportslig optræden i form af film) 58:28 Nick Crawford, Rødovre (Slashing) 58:28 Nick Crawford, Rødovre (Unsportsmanlike Conduct)

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Herlev Eagles, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Julius Nyquist, Miro Keskitalo og Kasper Larsen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Christoffer Frænell, Mads Eller, Kim Johansson, Jannik Karvinen

Anden kæde: Marco Illemann, Lasse L. Carlsen, Steffen Klarskov, Teemu Virtala, Marko Virtala

Tredje kæde: Kasper Jensen, Lasse Mortensen, Magnus Carlsen, Nikolaj Zorko, Jonas Sass

Fjerde kæde: Magnus Galby, Frederik Kaels, Andre Pison, Thomas Olsen, Maksim Popovic

Lige første periode.

Endnu en skade, har ramt Mighty Bulls. Miro Keskitalo blev skadet i gårsdagens kamp mod Rungsted Seier Capital. Mads Eller er med igen, efter udstået karantæne.

RMB fik en god mulighed allerede efter 38 sekunder, da Herlevs Benjamin Mauritzen fik to minutter for Slashing. Ingen powerplay scoring. Midt i perioden, fik Thomas Olsen to minutter for Holding. Fortsat ingen scoring i overtalsspil.

I tiden 14:04 fik RMB endnu en powerplay mulighed. Halvandet minut senere, en fem mod tre situation, men stillingen var fortsat 0-0, da de to hold igen var fuldtallige.

Umiddelbart inden periodepausen, lykkedes det Herlevs Brett Thompson, at sende pucken forbi Matt O’Connor til pausestillingen 0-0, efter en lige første periode.

Herlev bedst i anden periode.

Herlev lægger pres i RMBs zone fra starten af anden periode. Midt i perioden faldt der en dobbelt udvisning, da Teemu Virtala fik to minutter for film, og Herlevs Alexander Lindquist-Hansen to minutter for Tripping. Da de to hold igen var fuldtallige, øgede Herlevs Magnus Molge til 2-0. Tre minutter inden periodepausen, fik Nikolaj Zorko to minutter for Delaying the game. Da Nikolaj Zorko havde udstået sin straf, fik Lasse L. Carlsen to minutter for Slashing, så RMB starter tredje periode i undertal.

Tæt på RMB come back.

RMB klarede frisag i undertalsspillet, fra starten af tredje periode. Fem minutter inde i perioden, fik RMB endnu en powerplay mulighed, men fik ikke spillet sig frem til en scoring.

Da Herlev igen var blevet fuldtallige, blev det 3-0 på endnu en scoring af Brett Thompson, hvor der var spillet otte minutter af tredje periode.

Umiddelbart efter Herlevs scoring, trak RMB endnu en udvisning, da Lasse L. Carlsen fik 2+10 minutter for Checking to the Head.

Midt i perioden faldt der en dobbeltudvisning. RMBs Steffen Klarskov og Herlevs Alexander Lindqvist-Hansen fik hver to minutter.

RMB fik reduceret til 1-3 ved Steffen Klarskov, og det blev 2-3 ved Marko Virtala 15 sekunder senere, da der resterede tre minutter. Herlev tog Time Out. RMB erstatter Matt O’Connor med en markspiller. En hektisk slutfase. Nick Crawford fik 2+2 minutter i tiden 58:28, så Herlev kunne køre 3-2 sejren hjem i overtal.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 7. januar kl. 19:00 mod SønderjyskE i Rødovre Centrum Arena.