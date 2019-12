Skarpe vendelboer

Matt O'Connor havde en travl aften mod Frederikshavn White Hawks. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for RMB, at hente point i kampen mod Frederikshavn White Hawks, som viste skarphed i slutningen af anden periode, hvor kampen i realiteten blev afgjort.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Frederikshavn White Hawks, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Jonas Sass og Julius Nyquist.

U-20 VM: Magnus Carlsen, Lasse Mortensen, Kasper Larsen, Christoffer Frænell og Frederik Kaels er alle med U-20 landsholdet til VM i Hviderusland, der afholdes i dagene fra den 8.-14. december 2019.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt’ Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Miro Keskitalo, Kim Johansson, Mads Eller, Nikolaj Zorko, Marko Virtala

Anden kæde: Nick Crawford, Lasse L. Carlsen, Jannik Karvinen, Teemu Virtala, Steffen Klarskov

Tredje kæde: Kasper Jensen, Marco Illemann, Maksim Popovic, Morten Andreasen, Andreas Stenberg Sørensen

Fjerde kæde: Anton B. Hansen, Andre Pison, Thomas Olsen, Magnus Galby

Inden kampen mod Frederikshavn White Hawks, fik Morten Andreasen og Mads Eller overrakt blomster af RMBs direktør Bjørn Sørensen, da de har spillet henholdsvis 500 kampe og 100 kampe for RMB.

Målløs 1. periode.

Der var tempo på fra start, og spillet bølgede frem og tilbage, uden at der blev spillet frem til de helt scoringsmuligheder.

Midt i perioden fald kampens første udvisning, hvor Frederikshavns Dane Fox fik to minutter for Cross-Checking. RMB spillede et fornuftigt powerplay, dog uden at få scoret.

Fire minutter inden periodepausen, fik Kim Johansson to minutter for Slashing. Et sikkert RMB boksplay, forhindrede en scoring til gæsterne.

En lige første periode, hvor RMB havde de fleste afslutninger, men Samuel Jukuri i gæsternes mål, viste klasse.

Massivt pres gav to scoringer.

Rødovre kom bedst ud til anden periode, og havde flere kvalificerede afslutninger. Fem minutter inde i anden periode, spillede Frederikshavn sig frem til sin første reelle afslutning.

Periodens største mulighed fik Frederikshavns Alexander Bumagin, da det lykkedes han, at sende pucken forbi et tomt mål.

Frederikshavn lagde et massivt pres mod Rødovres mål, mod slutningen af perioden, og det resulterede i en scoring af Søren Nielsen, seks minutter inden pausen. Ti sekunder senere blev det 0-2 ved Dane Fox, i en situation, hvor pucken knapt nok havde passeret mållinjen, men kampens dommer var ikke i tvivl. En lige periode, frem til Frederikshavns første scoring, hvor gæsterne fik lagt et massivt tryk i RMBs zone.

Scoring af 100 kamps jubilar.

RMB fik en tvivlsom start på tredje periode. Efter fire minutter blev det 0-3 da Dane Fox scorede fra tæt hold. Fire minutter senere fik Kasper Jensen to minutter for Tripping. Frederikshavn kom på 0-4 i powerplay, da mads Larsen sendte pucken i mål fra blue line.

To minutter senere fik Morten Andreasen to minutter for Tripping. RMB klarede frisag i undertalsspillet.

Så fik Frederikshavns Mads Larsen to minutter i straffeboksen. Efter et minuts powerplay, fik Steffen Klarskov to minutter for Hooking. Ingen scoringer i overtal.

I kampens sidste sekunder, lykkedes det 100 kamps jubilaren Mads Eller, at reducerer til 1-4 på Jannik Karvinens pasning.

RMBs næste kamp.

Lørdag den 15. december kl. 19:00 mod Esbjerg Energy i Rødovre Centrum Arena.