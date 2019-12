Rødovredreng kan blive årets forbillede

Lars Eller har allerede været et kæmpe forbillede for sportsungdommen i Rødovre. Nu kan han blive årets forbillede for sportsfolk i hele landet. Foto: Arkiv/Brian Poulsen

Af André Bentsen

Det kan godt være, at hverken stjernespilleren Lars Eller eller målmanden Jon Lee-Olsen længere står særlig tit på skøjter i Arenaen på Rødovre Parkvej, men de har gjort det før.

Nu er de begge så store forbilleder, at de er nomineret sammen med cykelrytteren Brian Holm til at blive Årets Forbillede ved DR’s store sportsgallashow den 4. januar i Herning.

Det er Tryg, der, sammen med DR, uddeler prisen for fjerde år i træk og de tre nominerede har alle både sportsligt og menneskeligt været et forbillede og de har gjort en en positiv forskel for andre mennesker.

Det er Trygs medarbejdere, der ved afstemning afgør, hvem der skal have prisen og de 75.000 kroner, der følger med.

Lars Eller gav tilbage

Der er ikke særlig mange mennesker i Rødovre, der ikke kender navnet Lars Eller.

Den danske ishockey-superstjerne, der scorede det afgørende mål i verdens største ishockeyfinale, har på ingen tid stablet projektet Hockey Stars på benene for at give noget tilbage til ungdomsarbejdet i dansk ishockey.

Lars Eller spiller til daglig ishockey i den amerikanske liga NHL. Alligevel var Lars Eller selv personligt helt i front, da en lang række NHL-spillere blev samlet til en opvisningskamp i august måned i Rødovre Centrum Arena.

Lars Eller ønsker med Hockey Stars at løfte dansk ishockey yderligere og give flere børn og unge mulighed for at dyrke ishockey. Det er første gang, at Hockey Stars har været afholdt i Danmark og i Rødovre. Næste år går turen til Jylland. Hockey Stars indsamlede 500.000 kroner, der går ubeskåret til ungdomsarbejdet i dansk ishockey.

Jon Lee-Olsen

Selvom han er skiftet fra Rødovre til rivalerne i Rungsted, vil den lille og hurtige målmand Jon Lee-Olsen næppe blive glemt foreløbigt i Rødovre.

For første gang i den danske topidræt springer en mand nemlig ud som homoseksuel og bryder dermed et af sportens store tabu.

Ingen danske mandlige topatleter er tidligere stået frem som homoseksuel. Men det har ishockeyspilleren Jon Lee-Olsen i 2019 ændret på, da han i efteråret stod frem på TV2, hvor han fortalte ærligt om sin seksualitet og om det mod, det har krævet.

Brian Holm

Han har cyklet igennem Rødovre mange gange, men alligevel er Brian Holm næppe kendt for at have nogen særlig tilknytning til vores aflange kommune. Alligevel er han med La Flamme Rouge årets tredje forbilledekandidat.

Det er en dansk forening startet af den tidligere professionelle cykelrytter og forhenværende sportsdirektør, der har arrangeret flere forskellige sportsarrangementer for kræftramte og deres pårørende.

Gennem salg af cykeltøj støtter foreningen La Flamme Rouge personer, som på den ene eller anden måde er berørt af sygdommen kræft.

Overskuddet går til La Flamme Rouge-foreningen og er øremærket til en årlig cykellejr på Mallorca for kræftramte danskere.

“Vi glæder os til at hylde en nuværende eller tidligere dansk sportsudøver, som fortjener en særlig anerkendelse. De tre nominerede til prisen gør alle noget ekstraordinært, som inspirerer og har en betydning for andre mennesker. Derfor ser vi frem til at kåre endnu et forbillede den 4. januar,” siger Trygs HR-direktør, Lene Reitzel, der skal overrække prisen til det store tv-show i Herning.