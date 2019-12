Rødovre kan hjælpe med tand-millioner

Smilene var brede, da vi, sammen med læserne, sidste år hjalp en gruppe udsatte til en tur i tandlægestolen. Nu har regeringen afsat penge til, at endnu flere kan få samme hjælp. Foto: Arkiv

smil 300 udsatte i Rødovre har endelig en ekstra grund til at smile. Eller det får de i hvert fald, når tandplejen til udsatte borgere fra 2020 kommer på finansloven.

Af André Bentsen

Fakta De mest socialt udsatte kan de næste par år gå gratis til tandlægen. Det fremgår af den finanslovsaftale for 2020, som den socialdemokratiske regering, Enhedslisten, SF, Radikale og Alternativet har indgået.

Der afsættes 40 millioner kroner det første år og 60 millioner kroner årligt i 2021-2023 til at etablere en socialtandpleje i kommunerne. Socialtandplejen skal give de mest socialt udsatte borgere gratis tandpleje.

Det var ikke for sjov, da vi sidste år brugte en hel måned på at dele smil ud og samle penge ind til at sende Rødovres udsatte gratis i tandlægestolen. Faktisk var det så meget alvor, at det ønske Rødovre Kommune efterfølgende sendte til Christiansborg, nu er blevet ophøjet til lov – finanslov.

På rådhuset glæder formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen, sig gevaldigt over det nye tiltag, der betyder, at der kommer gratis tandpleje til de mest udsatte borgere.

”Det er noget, vi alle i Rødovre har kæmpet for og været med til at sætte på dagsordenen,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”I Rødovre ved vi, at det hjælper, når de mest udsatte får smilet tilbage. Jeg tror, vi alle husker Udsatterådet, lokale tandlæger og Rødovre Lokal Nyts indsats i 2018, hvor overskriften netop var ’Alle har ret til et smil’, da der blev samlet ind og flere udsatte fik gratis tandbehandling.”

Startede vigtig snak

Kampagnen satte, ifølge formanden, gang i en vigtig diskussion blandt politikere og tandlæger.

”Udsatterådet og Lokal Nyt skabte en flot kampagne for tandbehandling med kampagnen, der satte fokus på den dårlige tandhygiejne, som mange udsatte har. Vi forsøgte derfor at få udsatte ind under omsorgstandplejen

og udfordrede lovgivningen på dette område. Men uden held dengang. Vi forsøgte også at søge dispensation til et tandbehandlingsprojekt,” siger Britt Jensen og tilføjer:

”Men det lykkedes heller ikke at få ministeriet til at godkende et projekt om tandpleje til udsatte borgere i Rødovre. Til gengæld har vi medvirket og råbt så højt om dette behov, at det nu er kommet på den nye regerings første finanslov.”

“Det er jeg ganske godt tilfreds med og takker Udsatterådet og Lokal Nyt for den flotte kampagne, som medvirkede til at gøre opmærksom på problemet,” udtaler Britt Jensen.

Ulighed i sundhed

Hun fortæller, hvordan hun også selv er blevet meget klogere på, hvad udsathed også betyder og hvordan dårlige tænder er en hæmsko for at få et arbejde og et socialt liv.

”I min verden skal det ikke være pengepungen eller velgørenhed, som skal afgøre om de mest udsatte kan smile. Et godt velfærdssamfund skal hjælpe de mest udsatte til tandbehandling – det handler

om lighed i sundhed og et godt liv,” siger Britt Jensen, der håber, at regeringen vil kigge mod Rødovre, når de udmønter loven, der kommer til at hjælpe i omegnen af 300 borgere i Rødovre.

Det er altså ret mange smil.

”Jeg tænker, at det vil være helt naturligt, hvis Ældre- og sundhedsministeriet ser til Rødovre for at høre om vores erfaringer. Vi ved, hvor vigtigt det er at få smilet tilbage, men også at det ikke er nemt. Mange udsatte er bange for at komme til tandlæge, så vi har et fælles arbejde at gøre her også.”