RH-træner ” Vi får mere end syv point i anden halvdel”

Det bliver godt med en julepause, siger Nikolaj Moltrup-Ryom Foto: Brian Poulsen

Af Flemming Haag

RHs dametræner Nikolaj Moltrup-Ryom, siger om kampen mod TMS Ringsted.

”Vi er der ikke helt i første halvleg, og så får vi ikke en super god start i anden halvleg. De sidste tyve minutter i anden halvleg spiller vi godt angrebsspil, kommer tilbage, kommer foran, og så er det bare forfærdeligt at tabe med en.

Vi havde set frem til kampen mod Ringsted, fordi vi synes vi hører til i 1. division, og er lige så gode som Ringsted, men det var vi så lige akkurat ikke, og det er lidt skuffende for spillerne, at de ikke vinder. Indsatsen de sidste tyve minutter var super, og så gør Ida Bøje Gerdes og Maria Breddam det rigtig godt i første halvleg” siger RH-træneren og fortsætter.

”Vores spillere er ikke så erfarne, men det må være noget læring vi får ud af det her. Ved stillingen 24-23 hvor der mangler fem minutter, har vi et angreb, hvor vi kunne vær kommet foran med to mål. Det er i de situationer vi skal hugge til, så det må vi få lært”.

Har nået målsætningen.

Jeg ved ikke, om de syv point vi har fået efter første halvdel, er så langt fra det vi havde håbet på og regnet med. Inden sæsonen, ville vi gerne slå de to oprykkere, dem har vi slået, og så skal vi holde et hold mere under os, og der har vi spillet uafgjort mod Hadsten, som vi er a’ point med. Vi vinder over Bjerringbro, og det er ærgerligt, at den sejr ikke gav lidt mere selvtillid, på en eller anden måde”.

Godt med en julepause.

”Det bliver godt med en julepause, og så en gratis kamp hjemme mod Ringkøbing som den første (den 4. januar). Det er ikke Ringkøbing vi forventer, vi skal have to point i mod, men vi tager dem gerne, hvis de vil give os dem.

Vi skal arbejde videre og tro på os selv. Vores spillere er dygtige og arbejdsomme, men det kan være lidt svært, når man spiller mange tætte kampe og ikke vinder.

Vi tror på det kommer, de træner meget, og får spillet flere og flere første divisionskampe, så vi tror vi på det kommer.

De udfald der kommer i kampene bliver kortere, og med en mindre konsekvens end det har lige nu. I kampen mod SønderjyskE i sidste uge, spiller vi dem ud af brættet i første halvleg, og så spiller de os endnu mere ud af brættet i anden halvleg, der er billedet der også.

Mod Bjerringbro og Sæby får vi har sat to gode halvlege sammen, så har vi også vundet komfortabelt, så vi må bare klø på, og vi får mere end syv point i anden halvdel” vurderer Nikolaj Moltrup-Ryom.