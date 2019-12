Revanche udeblev

RMB forlod isen for anden kamp i træk uden scoringer. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls, at få revanche for fredagens 0-2 nederlag til Rungsted Seier Capital, da det blev til et nederlag på 4-0 i Bitcoin Arena

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Julius Nyquist, Mads Eller og Kasper Larsen.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Magnus Carlsen, Kim Johansson, Jonas Sass

Anden kæde: Miro Keskitalo, Lasse L. Carlsen, Frederik Kaels, Steffen Klarskov, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Kasper Jensen, Lasse Mortensen, Maksim Popovic, Teemu Virtala, Marko Virtala

Fjerde kæde: Magnus Galby, Christoffer Frænell, Andre Pison, Nikolaj Zorko, Thomas Olsen

Svær start for RMB.

Mighty Bulls havde ingen støtte fra klubbens fans, i kampen mod Rungsted Seier Capital i Bitcoin Arena, på grund af urolighederne i Rødovre Centrum Arena, da de to hold mødtes i fredagens kamp.

”Tyrene” havde brug for støtte, da Rungsted kom bedst ud til kampen.

Da der var spillet syv minutter, sendte Rungsteds Lucas Andersen pucken ind bag Matt O’Connor. To minutter senere fik Kim Johansson to minutter for High Sticking. Inden Kim Johansson igen kom på isen, blev det 2-0 på Willie Raskobs scoring.

Rødovre fik en overtalsmulighed, da der resterede fire minutter af første periode. Det lykkedes ikke for RMB, at få reduceret, så hjemmeholdet kunne gå til pause med en 2-0 føring.

Op ad bakke.

Rungsted kom også bedst ud til anden periode, og fik testet Matt O’Connor. Efter otte minutter fik Christoffer Frænell to minutter for Delaying the Game. Rødovre klarede frisag i undertalsspillet. Fem minutter inden periodepausen, blev det 3-0 på Shane Hannas scoring. Det blev ikke scoret yderligere i anden periode, og det er op ad bakke for ”Tyrene” i tredje periode.

Ingen RMB scoringer.

Rungsted fortsatte med, at være mest i puckbesiddelse. Midt i perioden fik Magnus Carlsen to minutter for Interference. Et minut senere fik Rungsteds TJ More to minutter i straffeboksen. Der blev ikke scoret i powerplay. To minutter før slutfløjt, scorede Nikolaj Rosenthals til slutresultatet 4-0, så RMB måtte forlade isen uden, at scorer i de to kampe mod Rungsted.

RMBs næste kamp.

Mandag den 30. december kl. 19:30 mod Herlev Eagles i PM Montage Arena.