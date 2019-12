Private Selection med egne specialiteter

Den nye ejer af Skaaning Vin, Egon Aaberg, ændrer snart navnet på den populære vinhandel til Private Selectin, der også er navnet på deres egen rom, som Aaberg viser frem på billedet. Foto: Brian Poulsen

erhverv Skaaning Vin i Rødovre Centrum har skiftet ejer og snart også navn til Private Selection, der har spændende egen produktion af snaps, gin og rom. Desuden tager han selv rundt på vingårde i Sydeuropa, Chile og Sydafrika for at hente vin hjem.

Af Peter Fugl Jensen

De fleste, som er vokset op i Rødovre, husker Skaaning Vin, som en del af Rødovre Centrum. De havde først lokaler, hvor Røverkøb ligger i dag, men med centerets om- og tilbygninger, blev Skaaning Vin en del af ‘gourmet-

gaden’, som man kender den i dag.

Men nu er en æra slut og nye tanker og spændende varer har fundet vej til Skaaning Vin, for Egon Aaberg er den nye ejer.

“Jeg er uddannet tjener og det ligger simpelthen i mig at være i branchen. Allerede som 12-årig startede jeg som piccolo på Hotel Hanstholm i Thy, hvor jeg voksede op. Når jeg ikke var i skole, så var jeg på hotellet,” husker Aaberg, der fra start var tryllebundet af hotel- og restaurationsbranchen.

Rødovre blev målet da noget nyt skulle prøves

Han blev uddannet tjener og arbejdede på Falsled Kro på Sydfyn. Herefter arbejde han på ‘Det lille hotel’ i Vejle, inden han i 1991 gik egne vegne og åbnede Restaurant Merlot i Vejle.

“Det var en ægte fransk restaurant, som blev en stor del af mit liv. Jeg har altid lukket restauranten i juli måned, hvor jeg tog til Paris. Der brugte jeg mine opsparede penge på at besøge restauranter og blive inspireret,” mindes Aaberg, der lukkede Restaurant Merlot i december måned i år.

“Jeg vil prøve noget nyt i mit liv. I dag er det fantastisk, når de lukker i Rødovre Centrum klokken 17.”

“Jeg vil gå i teater lørdag aften eller se en musical, for jeg har jo aldrig haft en frilørdag. Det er mit pensionsprojekt,” siger den 53-årige Egon Aaberg, der mener, han har brugt sig selv godt, når han gennem flere årtier har arbejdet 100 timer hver uge, 11 måneder om året.

Hovedsæde i Rødovre

I dag har Egon Aaberg butikker i Kolding, Odense, Aalborg, Greve, Amager og Rødovre. De hedder alle Private Selection, som butikken i Rødovre Centrum også kommer til at hedde fra 1. januar.

“Det er samme navn, som vores egen rom. Vi køber vores egne fade rundt om i verden til vores eget blanderi,” fortæller Egon Aaberg, der ønsker at flytte blanderiet til Rødovre.

“Vi ønsker at få vores eget blanderi her i Rødovre. Nu er jeg kommet til Købenahavn og jeg har valgt at drive butikken i Rødovre, så det skal være her i nærheden, for det er mit hovedsæde. Derfor søger jeg efter et lager på cirka 1000 m2,” siger Aaberg, der roser Rødovre.

“Jeg er bedre til at bo lidt udenfor København end inde i hjertet af Købehavn og jeg synes, Rødovre Centrum er et flot og veldrevet center.

Egne produkter

Ud over rom har Egon også sin egen snaps.

“Jeg kører hjem til Thy en gang om året, hvor jeg plukker urter. Det er især den spæde forårsporse, som giver en mild porsesnaps eller efterårsporsen, som der er mere smag i. Min nuværende hjemmelavede porsesnaps, som er til salg, er fem år gamle,” fortæller Aaberg, der også plukker andre gode urter fra Thy og såmænd også producerer sin egen gin.

“I starten importerede vi otte slags gin fra Frankrig, men så forsøgte vi os selv og i dag har vi nogle virkelig gode gin, der bliver bragt til verden i Måløv. Den ene har Rødovres vandtårn på etiketten, for jeg synes, man skal være lokal og jeg holder allerede meget af Rødovre.”

En gammel tradition

Private Selection har mange erhvervskunder.

“Det skyldes, vi kan levere noget, ingen andre kan og så kører vi selv ud og afleverer på adressen. Det er en god servcve, som mange er glade for.”

Men det er stadig vinene, som Egon har den helt store passion for.

“Jeg har kontakt med og fingrene i fadet med den lille bonde, så jeg er med til at præge vinene, så det er ’vores eget’ vin, som ingen andre har i Danmark,” lover Egon Aaberg.