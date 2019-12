Populær taxachauffør skal køre Kristendemokraterne ind på Borgen

Johnnie Gregersen er et kendt ansigt i Rødovre, hvor mange har fået en tur i taxien eller et håndtryk i den lokale hockeyhal. Nu er han blevet kredsformand for Kristendemokraterne. Foto: Brian Poulsen

I SPIDSEN FOR PARTI Hvis det er en fordel at kende det område, man har ansvaret for, har Kristendemokraterne skudt papegøjen ved at gøre den lokale Johnnie Gregersen til formand for storkredsen, Københavns Omegn.

Af André Bentsen

I 30 år har Johnnie Gregersen sikret, at borgerne i Københavns omegn er kommet sikkert fra A til B. Nu vil den venlige taxachauffør gerne have vælgerne til at finde helt ned til det store K på stemmesedlen.

Efter en ultrakort tid som folketingskandidat for Kristendemokraterne, er Johnnie Gregersen, der af mange er kendt for sine mange timer som træner i Rødovre Centrum Arena, nemlig blevet valgt som storkredsformand.

“Vi havde jo et flot valg, hvis man ser på hele Danmark, ikke mindst takket være vores nye spidskandidat, Isabella Arendt. Men når der er områder i Jylland, hvor vi får mere end 4 procent af stemmerne, så betyder det jo, at områder her i København er skyld i, at vi ikke kommer ind i Folketinget. Det vil jeg gerne være med til at ændre ved at mobilisere nye kræfter,” siger Johnnie Gregersen.

Strikketanter og sure gamle mænd

Han har påtaget sig opgaven lokalt at vise, at Kristendemokraterne ikke kun er for gamle strikketanter og sure gamle mænd.

“Så inden jeg selv bliver til en af den slags, så vil jeg gerne lige tage en svingom for partiet og gøre en forskel,” siger han og tilføjer:

“Det sjove er, at jeg faktisk meldte mig ind i Kristeligt Folkeparti for 33 år siden med intentionen om kun at være passivt medlem. Det var jeg også ret god til, men nu er børnene blevet store og jeg har fået mere tid.”

Stærkt kredskendskab

Til daglig kører Johnnie Gregersen taxi i området, og det giver ham en fordel mange andre ikke kan bryste sig af, mener han.

“Jeg kører taxi i samme område, som jeg har gjort de sidste 30 år. Derfor er jeg ret kvalificeret til at kende hele området og menneskene i det, hvilket er mere end så mange andre politikere, der ikke engang kender deres egen kommune,” understreger Johnnie Gregersen.

Hvad skal der til, før I får flere stemmer et sted som Rødovre?

“Øjeblik, så kigger jeg lige og ser om jeg kan finde svaret et sted,” griner interviewofferet og slår sig forgæves på den tomme brystlomme.

“Vi skal have gang i vores medlemmer og der er faktisk kommet en del nye medlemmer efter sidste valg, der gerne vil tage fat. Først skal vi så involvere os lidt i kommunalpolitik, da der kommer et kommunalvalg om to år, så der bliver det spændende,” siger Johnnie, der ikke vil af-

vise, at han selv stiller op til den tid.

“Hvis der ikke er en mere oplagt kandidat,” skynder han sig at tilføje.

“Jeg er ikke født til at være politiker, det er derfor, jeg først er gået ind i det som voksen, men jeg er god til at organisere andre og få folk med på vognen. Når jeg siger ja til formandsposten, skyldes det, vi er dem med flest af de rigtige meninger. Vi er mere menneskelige og giver plads til det enkelte menneske. Forældre skal have mere selvstyre og staten skal træde lidt tilbage,” opsummerer han subjektivt.