Omvendt bevisbyrde!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme For godt 25 år siden endte jeg i detentionen den 23 december. Vi var nogle unger- svende, der havde hygget os med et par flasker sprut, inden vi skulle på pigejagt på det lokale diskotek i Tønder. Ja, vi vidste ikke bedre og var overbeviste om at en af ungersvendene, ”kom til” at sparke til en el-forsyningskasse og mørklagde et villakvarter. Ungersvenden forsvandt meget hurtigt og vi andre gik videre.

Af Christian Valsted

Jeg har korte ben og da jeg var stærkt påvirket af billig whisky var mit og en andens tempo noget nedsat og vi kunne derfor ikke følge med resten af gruppen.

Efter en kilometers penge blev vi stoppet af en politipatrulje og vi blev anholdt, sigtet for hærværk og smidt i detentionen. Dagen efter var vi begge noget plaget af tømmermænd, da vi skulle udspørges.

Da vi jo ikke havde gjort noget – andet end at have drukket os stive – måtte politiet jo også erkende og lade os gå med en undskyldning og papir på, at vi ikke længere var sigtede.

Så sidder du sikkert og tænker: Ja, det manglede da også bare. De havde jo ikke udført hærværket.

Så scroller vi lige frem til 2019 og Ekstra Bladet. Borgmesteren beskyldes for ulovligheder og bliver udsat for uetisk journalistisk af Ekstra Bladet. Så kan det ellers godt være, at Facebook-krigerne på Facebook-Rødovre kunne finde høtyvene og faklerne frem. De stod ikke så langt væk, da de jo var ude sidste gang, Rødovre blev udsat for ”Ekstra Blads journalistik”.

Lige pludselig er det borgmesterens opgave at bevise sin uskyld.

Prøv nu at hør her (som vi siger i Jylland) – mener du, at nogle har gjort noget ulovligt, så må man da som minimum kunne bevise det!

Men hele sagen er jo lidt absurd. For hvis vores borgmester havde været lige så ligeglad med skatteborgernes penge, så havde han jo gjort, som de gør i København. Købe en Tesla og ansætte en privatchauffør. Men det er jo, i Ekstra Bladets logik, en skandale, at man i Rødovre har valgt en bil-

ligere løsning. Og facebook krigerne er harmdirrende: ”Hvordan kan den pamper af en borgmester dog finde på selv at køre tjenestebilen og tillade sig at spare kommunen for prisen på en Tesla og en privatchauffør.”

Endnu engang blev Rødovres borgere angrebet af akut analkløe – og alt for korte arme til at kunne nå deres egen røv.

I må MEGET gerne beskylde mig for kammerateri og alt det jeg plejer at få skubbet i skoene.

Men efter min mening, så er det egentligt det samme princip, som jeg oplevede i Tønder. Jeg forsøger at forsvare: Hvis nogen beskylder dig for noget, så må de jo bevise det.

Der er kun to tilfælde i dansk lovgivning, hvor man har omvendt bevisbyrde. Det ene er, hvis du modtager en foto-fartbøde og det andet er SKAT. Men det er en helt anden historie.

Må jeg ønske jer alle en glædelig jul og skal vi prøve at minde hinanden om, at man ikke skal tro på alt, man læser – ja og lad nu være med at dømme andre, blot fordi det står i Ekstra Bladet.