Ny selvhjælpsgruppe skal hjælpe mænd på rette vej

Kom Videre Mand hjælper mænd i krise videre igennem et fællesskab af mænd i samme eller lignende situation. Foto: SignElements

tilbud til mænd Når livet gør ondt, kan det være svært at finde den rette vej gennem mylderet af tanker og følelser. Og for mænd er udfordringer ofte endnu større. Derfor søsætter Rødovre Frivilligcenter, i det nye år, en selvhjælpsgruppe, der skal hjælpe mænd videre gennem et fællesskab.

Af Christian Valsted

Fakta Kom Videre Mand

Kom Videre Mand er et gratis tilbud til alle mænd i Rødovre Kommune. Måske er du blevet skilt, opsagt eller er stressramt. Måske har du bare brug for et nyt fællesskab, der kan bringe dig videre, så er Kom Videre Mand noget for dig.

Der er temaaften om det gode mandeliv og kom videre mand torsdag d. 9. januar 2020 kl. 17-19 i Rødovre Frivilligcenter. Se evt mere på www.rfcenter.dk.

Kom Videre Mand er navnet på en kommende selvhjælpsgruppe i Rødovre Frivilligcenter, hvor mændene, og ikke mindst deres udfordringer, er i fokus. Forskning og studier viser, at mænd har sværere ved at række ud efter hjælp og dele tanker og følelser, når der opstår situationer, som vender op og ned på tilværelsen.

”Måske er du stressramt eller er blevet fyret og skilt. Eller måske har du bare brug for et nyt fællesskab, der kan bringe dig videre. I så fald er ‘Kom Videre Mand’ noget for dig,” fortæller Kirstine Rønnov Due, der er projektkoordinator i Rødovre Frivilligcenter.

I selvhjælpsgruppen vil man som mand kunne møde andre mænd og gennem fællesskabet komme videre sammen med andre i lignende situationer.

”Når man er et sted i sit liv, hvor man har brug for at flytte sig, kan det at mødes med andre være meget gavnligt og mændene vil gennem fællesskabet opleve, at de ikke er de eneste, der har det hårdt,” fortæller Kirstine Rønnov Due om den kommende selvhjælpsgruppe, der starter op i Rødovre Frivilligcenter den 20. januar.

Den svære tilmelding

‘Kom Videre Mand’ er udarbejdet af mænd til mænd. Det er landsdækkende og kører i 27 andre byer og blandt andet kørt med stor succes i Silkeborg i flere år. Det er første gang, at Rødovre Frivilligcenter tilbyder forløbet og Kirstine Rønnov Due håber, at de lokale hanner har mod på at springe ud i et gratis forløb.

”Vi ved fra andre kommuner, at det er meget svært at få mændene til at deltage, men når det første gruppeforløb er overstået, er det nemmere at få andre med, fordi mændene kan se, at andre har deltaget.”

“Evalueringerne fra andre forløb viser, at mændene har været glade for at deltage og at de mener, at deres livskvalitet har forbedret sig,” siger Kirstine Rønnov Due.

Forløbet kommer til at strække sig over otte uger, hvor man mødes én gang ugentlig for at tale

om et konkret emne. I Rødovre Frivilligcenter vil selvhjælpsgruppen blive ledet af Torben Risberg Hansen, der er uddannet i den helt særlige Kom-Videre-Mand-metode.

”Og det er en metode, der er udviklet specifikt til mænd og som giver deltagerne en lang række værktøjer til, hvordan man kommer videre i en svær situation,” siger Kirstine Rønnov Due.