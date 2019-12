Ny hjælp til udsatte unges familier

SALTVANDSINDSPRØJTNING: Mette Sørensen og Simon Tøttrup skal sammen med konsulentfirmaet Lead by WE styrke familierelationerne i familier med udsatte unge. Foto: Foto: Privat

Udsatte unge Familier med udsatte unge får nyt tilbud for at forebygge kriminalitet og styrke familiefællesskabet.

Af André Bentsen

Formålet med Stærke familiefællesskaber er, at: Udvide forældrenes og de unges viden og forståelse for, hvordan følelser påvirker deres adfærd og valg i livet og dermed også deres relationer til dem selv og andre.

Give familier konkrete værktøjer til at håndtere disse følelser, så de er i stand til at ændre adfærd.

Skabe et fælles sprog og en metode til at kommunikere bedre i familien.

Kurserne forventes at starte i foråret 2020

Hvordan påvirker følelser unges adfærd og valg i livet og dermed også deres relationer til dem selv og andre? Det skal en ny indsats med udgangspunkt i Familiehuset og Ungdomsboligerne på Elektravej nu undersøge ved at styrke familiefællesskaber og øge forståelsen mellem forældre og unge.

Det er Rødovre Kommunes Brobygger-indsats, der går de nye veje for at forbygge kriminalitet og andre sociale problemer hos unge.

Det sker gennem Brobyggeren, Mette Sørensen, og daglig leder, Simon Tøttrup, der i onsdags fik besked om, at TrygFonden støtter et længe ønsket projekt, Stærke Familiefællesskaber, med 239.650 kr.

”Med fondsmidlerne kan vi nu udvikle og afprøve et særligt kursusforløb for de unge og deres forældre, som vi er i kontakt med, fortæller Mette Sørensen. Det har vi drømt om længe, og nu har vi endeligt fået muligheden,” siger Simon og Mette.

De og deres kolleger understreger, at mange af de forældre og unge, de møder, ofte er overvældede i forhold til den situation, de står i.

”Det kan være svært for forældrene at vide, hvad de kan gøre for at hjælpe og støtte deres store børn, hvis de er på vej ud på et sidespor. Både de unge og deres forældre føler sig ofte utilstrækkelige, og ved ikke, hvordan de skal handle på hensigtsmæssige måder,” konstaterer de.

Hjælp udefra

Kursusforløbet som Brobyggeren vil tilbyde, bliver udviklet og afholdt i samarbejde med Mahtab Beigi og Jannie Ahle fra Lead by WE.

”Kurset skal sætte fokus på de følelser, der er på spil hos både de unge og deres forældre,og give familierne konkrete værktøjer til at skabe en dybere og mere tillidsfuld relation til deres store barn, fortæller Mahtab Beigi. – At være forældre er ikke altid nemt, og det bliver ekstra svært hvis ens barn slås med udfordringer som skolefravær eller småkriminalitet,” fortsætter Jannie Ahle.

”Så det gør vi nu en ekstra indsats for at afhjælpe,” fortsætter Simon inden Mette når at få det sidste ord:

”Det her har vi ønsket os rigtigt længe, og vi glæder os til at komme i gang. Helst i morgen.”