Ny fodterapeut på Roskildevej

Mia Ransborg Lassen er flyttet ind i nyrenoverede lokaler på Roskildevej. Foto: Red.

sundhed Mia Ransborg Lassen har overtaget klinikken på Roskildevej 270B fra Helle og Antje Ronesfelt.

Af Christian Valsted

Der er kommet et nyt smilende ansigt hos ’Fodterapeuten’ på Roskildevej 270B. Den 29-årige statsautoriserede fodterapeut Mia Ransborg Lassen har overtaget klinikken efter Helle og Antje Ronesfelt, der har drevet klinikken siden 2000. Mia Ransborg Lassen overtog klinikken 1. november og efter to ugers renovering var hun 12. november klar til at tage imod patienter med fodskavanker.

”Jeg glæder mig meget til at komme rigtigt i gang og planen er, at jeg på et senere tidspunkt kommer til at tilbyde alle former for behandlinger og også wellness som fod- og håndmassage,” fortæller Mia Ransborg Lassen, der har colombiansk blod i årene og blev adopteret til Danmark, da hun var to år gammel.

Mia er bosat på Frederiksberg og har været udekørende fodterapeut de sidste fem år. Hun vil fortsætte med at køre ud til patienter, men altså også være til at træffe på Roskildevej.

”Jeg er lidt af en arbejdsnarkoman, så derfor vil min klinik ikke have faste åbningstider. Jeg har åbent, når mine patienter har behov for det,” fortæller hun.