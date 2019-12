Nu melder Goldman Sachs ud om Rødovre Port

Det nye Rødovre Port kommer til at have et gåstrøg med butikker og supermarked. Foto: Illustration

Rødovre Port Efter en måneds stilleleg har Goldman Sachs Merchant Banking Division meldt officielt ud om det joint venture med Gefion Group, der skal sikre 1000 nye beboere i tre høje tårne ved Rødovre Port.

Af André Bentsen

Fakta om Rødovre Port: Bygherre: Goldman Sachs og Gefion Group

Arkitekt: Arkitema Architects

Totalentreprenør: CG Jensen

Størrelse: 37.500 m2

20 udvalgsvarebutikker, fra 50 - 300m2

1 dagligvareenhed, 1.200 - 1.900 m2

Kontorer, 1.000 m2

534 lejligheder o 126 etværelses lejligheder o 160 toværelses lejligheder o 163 treværelses lejligheder o 84 fireværelses lejligheder o 1 femværelses lejlighed

200 p-pladser under byggeriet

700 cykelparkeringer i terræn

Lejlighederne vil bestå af nyopførte 1-5 værelses lejligheder.

Skal du have ét værelse eller fem værelser? Står det til Gefion Group er der næsten frit slag om tre år, hvis du vil være en del af ejendomsprojektet Rødovre Port.

Projektet vil levere boliger af høj kvalitet til det som folkene bag, kalder ’en overkommelig lejepris’ til op mod 1.000 beboere et stenkast fra Rødovre Station.

Byggeriet har flere gange stået stille, men som Rødovre Lokal Nyt kunne skrive for en måned siden, er Goldman Sachs Merchant Banking Division gået ind i projektet, som gennem de sidste to år er blevet udviklet af Gefion Group.

I alt er det meningen, at Rødovre Port skal ende som et 37.500 m2 stort bolig- og erhvervsprojekt i den forstand, at der både vil være 534 lejeboliger og 4.300 m2 til butikker og kontorer samt 700 cykelparkeringspladser og en parkeringskælder til 200 biler. Det bliver et helt nyt byområde i Rødovre, som vil få op mod 1.000 beboere i de nyopførte 1-5-værelses lejligheder.

Megainvestor er med

Det skabte stor debat og mange kommentarer på de sociale medier, da vi for en måned siden kunne røbe, at det er Goldman Sachs, der i Danmark især er kendt for at have tjent mange milliarder på rekordtid ved køb og videresalg af DONG-aktier, der har investeret i Rødovre Port.

I det kæmpe firma, er man dog overbeviste om, at projektet vil gavne Rødovre som lokalsamfund.

”Vi er glade for at samarbejde med Gefion om dette spændende projekt. Vi er overbeviste om, at denne investering vil gavne lokalsamfundene i både Rødovre og København i form af nybyggede og overkommeligt prissatte lejeboliger målrettet studerende, young professionals og familier,” siger Nabil Aquedim, Executive Director i Goldman Sachs.

Forskellige boligformer

I forvejen har flere tusinde mennesker allerede deres daglige gang ved Rødovre Station, så de to bygherrer forudser, at Rødovre Port bliver et populært område med sin egen gågade, hvor der både skal være et supermarked, hyggelige caféer og butikker. Bydelen får lyse facader og vil indeholde boliger af forskellig karakter, blandt andet ungdomsboliger og boliger til singler, par og børnefamilier.

Boligerne bliver en blanding af lejligheder i en og to etager med udemiljøer i form af terrasser og altaner. Rødovre Port vil med sine tre tårne på henholdsvis 14, 16 og 19 etager rage godt i vejret og uundgåeligt blive et af Rødovres nye vartegn.

Rekreative områder

De to kæmpepartnere bag projektet oplyser, at tårnene bliver slanke i toppen og bredere på de nederste etager mod gågaden.

Det er Arkitema Architects, der har tegnet Rødovre Port, der også er udset til at få en grøn profil med beplantning, som skaber læ og et behageligt rekreativt område i gadeplan.

”Vi er meget stolte af, at Goldman Sachs har valgt at investere i Rødovre Port. Det er en anerkendelse af projektets kvaliteter og vores dygtige medarbejderes udviklingsarbejde gennem de seneste 2 år, hvor vi har arbejdet med projektet. Rødovre Port er et meget gennemtænkt projekt, og det har været spændende at samarbejde med både Rødovre Kommune og Arkitema Architects i udviklingen af dette nye attraktive byområde,” siger Thomas Færch, CEO, Gefion Group.

Rødovre Port forventes færdigbygget i 2023.