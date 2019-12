Naboer lærer af hinanden

Hvidovre Privatskole blev sendt en tur i nissestudiet i kælderen her på Rødovrevej 151, hvor Rødovre Lokal Nyt hygger sig i nye lokaler. Det gav en livlig debat om alt fra demokrati til terror og folkeskole. Vil din klasse have besøg og få en snak med Lokal Nyts redaktør, så skriv til andre@rnn.dk eller ring på 3112 2610. Foto: Brian Poulsen

sjovt besøg Dette års store feature-føljeton i Rødovre Lokal Nyt, 'Sammen om Folkeskolen', trak i mandags Hvidovre Privatskole hen over bygrænsen. Eleverne ville gerne diskutere mediernes rolle, som en del af løsningen på samfundets problemstillinger. Nå ja, og forskellen på Rødovre og Hvidovre selvfølgelig.

Af André Bentsen

Selvom der er store forskelle på Rødovre og Hvidovre, er der alligevel også meget, vi har til fælles. Ikke mindst ønsket om at få det bedst mulige ud af de byer, vi nu engang lever i.

Derfor var 9. klasse på Hvidovre Privatskole også taget hen over kommunegrænsen for at gå på inspirationstur, da de skulle se, hvordan lokale medier varetager deres rolle i samfundet som både vagt- og førerhund.

“Jeg synes, det er for dårligt, at kommunen bare køber vores skolegrund, fordi deres egen folkeskole er blevet så dårlig,” sagde en af eleverne og startede en spændende diskussion om, hvad kommunerne kan gøre for at øge niveauet i folkeskolen.

“Vi er meget imponeret over, hvad I som lokalavis har gjort med ‘Sammen om Folkeskolen’ her i Rødovre og hvordan I har inddraget både elever og forældre også,” fortalte deres lærer Lene, som derefter sendte eleverne på lektietur rundt i Rødovre.

Der skulle nemlig skrives kronikker og reportager fra besøget i Rødovre, der også blev dækket på de sociale medier.

Den samme øvelse satte vi eleverne til for et par måneder siden, hvor de legede spioner i Rødovre Centrum. Se på næste side, hvordan det gik for nogle af dem.