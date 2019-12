Muskel-fænomen besøger Rødovre

Jay Cutler er fire gange i karrieren kåret til 'Mr. Olympia'. Foto: Presse

mr. olympia Jay Cutler behøver ikke træne for at blive strandklar til sommer. Jay Cutlers overarme og veltrimmede krop står knivskarpt året rundt. I bodybuilding- verdenen er han en af de største legender og tirsdag den 10. december kan du opleve muskelbundtet på tæt hold i kulturhuset.

Af Christian Valsted

Jay Cutler har store muskler og et imponerende CV. Hele fire gange har den muskuløse amerikaner vundet titlen som ’Mr. Olympia’, der er bodybuildernes svar på verdensmesterskaberne. En titel, som den kendte filmstjerne og politiker Arnold Schwarzenegger, vandt hele syv gange i sine yngre dage.

Foredrag og autografer

Men nok om Schwarzenegger, for det er ikke ham, der kommer på besøg. Det gør i stedet Jay Cutler, der, ligesom Schwarzenegger, har legendestatus i bodybuilding-verdenen.

”Det er virkelig stort, at vi får Jay Cutler til Danmark. Jeg stod for et lignende arrangement, da han var i Danmark for fem år siden og der var en kø på 600 til 700 mennesker, der gerne ville ind og have Cutlers autograf og møde ham,” fortæller Stellan Bossen, der er arrangør af arrangementet og tidligere har været formand for Dansk Bodybuilding og Fitness Forbund.

I Viften vil Jay Cutler holde et foredrag om træning, kost og livet som tidligere topatlet og ellers give sig tid til sine mange fans.

”Jay er på mange måder helt enestående. Der er noget exceptionelt over ham. Han er helt nede på jorden, giver sig tid og kan stadig sælge billetter, selvom han ikke længere er aktiv,” siger Stellan Bossen om besøget den 10. december.

Billetter til foredraget kan købes via viften.dk