Marco Illemann ” Det er en frustrerende slutning på kampen”

Vi har rigtig meget vi kan tage med efter kampen mod Esbjerg, siger Marco Illemann. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Vi spillede rigtig godt i anden og tredje periode synes jeg, det viser også en form for karakter, at folk kan rejse sig efter en dårlig første periode, siger Marco Illemann.

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt talte med Marco Illemann, efter kampen mod Esbjerg Energy.

Hvordan oplevede du kampen mod Esbjerg?

”Det var en god kamp, vi spiller godt, og er foran til der mangler et halvt minut. Så lukker vi et halvskidt mål ind i seks mod fem, det er selvfølgelig frustrerende. Vores træner nævnte efter kampen, at vi spiller en god kamp, og vi har rigtig meget vi kan tage med, men et uheldigt udfald på kampen”.

Første periode var på det jævne?

”Vi spiller en halvskidt første periode, det er som om vi mangler tænding. Jeg ved ikke om folk var trætte fra kampen i går, men vi kom efter det, det var det vigtigste.

Vi spillede rigtig godt i anden og tredje periode synes jeg, det viser også en form for karakter, at folk kan rejse sig efter en dårlig første periode, det kan vi selvfølgelig også tage med”.

I er foran til der mangler et halvt minut.

”Det er en frustrerende slutning på kampen. Vi har fat i pucken, taber den og bliver fanget i zonen igen. Vi skal selvfølgelig bare få den ud af zonen, med det er hvad der sker. Et uheldigt mål, egentlig et dårligt bauns fra Matt O’Connor og så går den op under armen på ham, et uheldigt mål. Det er svært at sige, hvad vi skulle have gjort anderledes”.

I havde svært ved, at få etableret spillet i spil tre mod tre.

”Jeg synes Esbjerg spiller rigtig godt i tre mod tre, de er gode til at holde fat i pucken, de sørger hele tiden for at have puckkontrol, så vi ikke rigtig kan skifte. De kan skifte en af gangen og få friske folk ind, og vi bliver fanget der ude og har trætte spillere, så er det svært tre mod tre”.

Bliver det svært at rejse sig mod Herning på tirsdag?

”Nej det tror jeg ikke, vi spiller en god kamp, så det er bare at spille på samme måde som i dag, så skal det nok blive fint. Vi har haft godt fat i Herning i denne sæson, så det er bare at blive ved. Jeg er sikker på, at vi vinder den kamp” slutter Marco Illemann.