Kom med på årets første gåtur

Som altid kan du starte året med at gøre en god gerning – for dit hjerte – når Hjerteforeningen på Vestegnen som altid inviterer til den traditionelle nytårsgåtur den 1. januar.

motion Som altid kan du starte året med at gøre en god gerning – for dit hjerte – når Hjerteforeningen på Vestegnen som altid inviterer til den traditionelle nytårsgåtur den 1. januar.

Af André Bentsen

Hvad skal du foretage dig, når 2019 er blevet til 2020? Står det til Hjerteforeningen, er svaret; Gåmotion.

Det er hyggeligt, det er godt for hjertet og så er det nemt at komme i gang, lover de frivillige i foreningen, der altid arrangerer en nytårsgåtur den 1. januar, hvor familie, venner og naboer mødes for at ønske hinanden godt nytår og tage de første sunde skridt ind i det dugfriske nye år.

I Vestskoven starter turen den 1. januar klokken 14 fra Herstedøster Skole, Trippendalsvej 2 i Albertslund. Turen går rundt på de vinterlige stier i Vestskoven og er på 5 til 6 kilometer afhængig af, om man går op over Herstedhøje og nyder udsigten eller ej.

”Gåmotion styrker hjertet. Aktive skridt er med til at sænke både kolesteroltallet, blodtrykket og vægten, desuden er det nemt at gå. Du behøver blot at snøre et par gode sko og gå ud ad døren – så er du i gang,” siger Hjerteforeningens administrerende direktør Anne Kaltoft.

Tag en ven med

Opfordringen fra Hjerteforeningens lokale afdeling er at tage en ven, et familiemedlem eller andre under armen og gå med på årets første tur.

”Husk, at der er arrangeret et morsomt bankospil på ruten rundt i skoven, hvor der er mulighed for at vinde fine præmier,” lover den lokale formand, Jann Larsen.

Bankoplader kan købes på skolen før nytårsmarchen begynder for 10 kroner pr. plade eller tre plader for 25 kroner. Nytårsmarchen er arrangeret i samarbejde med Naturfredningsforeningen i Rødovre.

”Alle kan være med og det er gratis at deltage. Bare mød op den 1. januar klokken 14 på Herstedøster Skole,” siger Jann Larsen, der kan kontaktes på telefonnummer 3641 0613 eller mail til:

jann.larsen@)mail.dk.

Har du lyst til at gå mere, kan du vælge at gå for at få en hjertestarter til dit lokalområde ved Hjerteforeningens landsuddeling den 3. maj 2020.

Læs mere om det på www.landsuddeling.dk