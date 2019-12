Kæmpen er tilbage

Foto: Privat

Kæmpen alias Thomas Vinther er tilbage efter en skadespause og han fejrede sit comeback med en sejr i bokseringen i Vordingborg, hvor han og tre holdkammerater fra Rødovre deltog.

Af Peter Fugl Jensen

I lørdags deltog Rødovre Bokseklub med fire boksere til Vordingborg Bokseklub Tårnet 74’s boksestævne ’Vikingernes Shownight’.

Det blev til to sejre, blandt andet til ’Kæmpen’ alias Thomas Vinther, der har været ude i nogle måneder på grund af en skade. Så han glædede sig ekstra meget til sit comeback i supersværvægts klassen, 117 kilo, hvor han mødte Darius Calka fra Nykøbing Falster.

”Det blev til en god sejr for Thomas, som godt nok så lidt rusten ud, men det var godt at se Thomas tilbage i ringen og at han vandt med dommerstemmerne 5-0,” siger træner Stuart Watson, der også så den 15-årige Anton Eljmazi vinde i heavyvægt (62 kilo).

”Anton boksede smukt og nærmest belærte sin modstander, hvordan boksning bør bokses, i alle tre runder, som gav Anton en sikker 5-0 sejr.”

Det lignede en sejr

Den sidste rødovrebokser i ringen var fighteren Christian Stanca, der altid er frisk på en herrefight.

”Det er vores kriger i let weltervægt, som er en sand publikumsfavorit, fordi han er så offensiv og altid giver, hvad publikum er kommet for, en sand boksefight i alle tre omgange. Det kræver naturligvis to, før at det går op i en højere enhed og der havde Vordingborg en ligeså stor fighter i David Margishvili, der også var klar til at krige,” fortæller Watson. Han fortsætter:

”Christian rystede sin modstander flere gange og fik ham også så rystet, at han modtog stående tælling. Jeg var helt sikkert på, at Christian havde vundet, men desværre var det ikke nok til at vinde.”

Tidligere på dagen havde Rødovres 14-årig Elliott Hodges tabt med dommerstemmerne 2-3 i Let Weltervægt klassen (62 kilo) til en bokser fra Haslev.

Christian Stanca sender en lige højre i hovedet på David Margishvilli, men bokseren fra Vordingborg vandt dog den herlige boksefight. Foto: Kim Fastrup