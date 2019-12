Julegaveidéer 2019

SPONSORERET INDHOLD Det er hvert år en kamp at finde på gaver til alle dine nærmeste. Det kan i hvert fald godt være noget besværligt, når du render stresset rundt i et indkøbscenter og skal finde hoved og hale i diverse ønskelister.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det kan også være, at du slet ikke har nogle ønskeliste at følge og selv skal finde på gaver. Her får du nogle forslag til julegaver 2019.

Til den madlavningsglade

Hvis du skal give en gave til en, der er glad for at stå i køkkenet og eksperimentere, vil det være helt oplagt at finde på en gave, der involverer noget nyt og smart køkkengrej.

Det kunne f.eks. være en sous vide. I en sous vide kan du opvarme vakuumpakket kød eller grøntsager i et vandbad, der gør, at din mad altid bliver helt perfekt tilberedt. Det vil være en helt perfekt gave til en madlavningsglad sjæl.

En gave i den frække afdeling

Hvis du vil i en helt anden afdeling, kan du finde på en lidt frækkere gave. Det kan f.eks. være, hvis du skal finde på en gave til din kæreste. Så kan du gå på jagt efter noget sexlegetøj fra LoveBuddy.

Sådan en gave vil måske være mest oplagt, hvis du og din kæreste har snakket om den slags før. Medmindre du har en god idé om, at han/hun ville synes om det.

Til den oplevelsesglade

Der er vist ikke ret mange, der ikke er glade for en god oplevelse en gang imellem. Derfor kan du altid finde på en oplevelse, hvis du er tom for gaveidéer.

Det fede ved oplevelsesgaver er, at du altid kan finde en, der passer på alle slags mennesker. For dig handler det bare om at finde den, der vil falde allerbedst i modtagerens smag. Det kunne f.eks. være en tur på et spaophold for jer begge to.