Islev-børn flyttes uden tryghed

Michella og Maria frygter, at uvished og uro gør specialelevers skoleskift svært. Foto: Brian Poulsen

bekymringer Rødovre Kommune anerkender, at forældre til børn med særlige behov har haft for meget uro på grund af personaleskift. Forældrene er bekymrede for, hvad der sker, når rammerne igen skiftes efter jul, hvor specialklasserne skal skifte skole.

Af Christian Valsted

Alting bliver bedre, når Rødovre Kommune samler specialundervisningen på to skoler frem for flere forskellige efter nytår.

Det håber i hvert fald de ansatte rundt omkring på skolerne.

En lille gruppe forældre på Islev Skole frygter imidlertid, at den seneste tids uro omkring E-klassen kun bliver værre, når eleverne næste år skal skrive Tinderhøj på skoletasken.

Siden sommerferien har der, ifølge forældrene, været mangel på lærertimer i klassen og det meste af november slet ingen fast lærer, men istedet en vikar og pædagoger.

Og det er ikke godt for de følsomme børn, der om nogen har brug for struktur, faste rammer og kendte personer.

“Vi er en masse forældre, som er bekymret for vores børns fremtid i forbindelse med den nye flytning af specialeområdet for børn med forskellige udfordringer,” siger Michella Ringling, der, sammen med flere andre, har skrevet et bekymringsbrev til forvaltningen.

Det satte skub i tingene og forældrene blev efterfølg-

ende inviteret til intromøde på den nye skole og til samtaler med ledelsen på den nuværende.

Alligevel føler forældrene ikke, at man tager deres bekymring helt alvorligt.

Det er en alt for stor omvæltning for en masse uskyldige børn, som ikke engang ved, de skal flytte skole efter jul, da vi forældre ingen information har fået om den store omvæltning, som vi kan videregive,” siger Michella og uddyber, da vi fanger hende i skolegården på Islev Skole:

“Vi har ikke kunnet give vores børn ordentlig information, fordi vi ikke har fået nogen. Det er børn, hvor man skal vide præcis, hvad der sker, hvornår og helst i god tid, så vi kan forberede børnene på den store omvæltning, det er at skifte skole og lærere ud, så det er dybt kritisabelt.”

Skal have samme undervisning som alle andre

Maria Havskjær, der også er forælder i 3. E på Islev Skole, ærgrer sig over, at skolen ikke har prioriteret undervisningen imens.

“Det er som om, de bare går og venter på, at den nye skole tager over. Vores børn fortæller, at de ikke har nogen fast lærer og at de spiller computer en til to timer hver dag.”

Rødovre Kommune anerkender forældrenes bekymringer og skolechef, Tina Marker, har både haft samtaler med forældrene og tjekket op på lærerbemandingen

“Det er rigtigt, at klasselæreren stoppede den 1. november, men der er kommet en vikar på og alle elever skal undervises af en lærer. Ikke mindst de her elever, som har brug for tryghed og voksne med kompetencer. Det får de også på Tinderhøj Skole, der står til rådighed, hvis man vil mødes med ledelsen på forhånd og få vished og ro,” understreger Tina Marker.

“Men den lærer, der overtog klassen, er ikke engang færdiguddannet, så vores børn får ikke den rigtige undervisning lige nu,” siger de bekymrede mødre, der ikke har mærket meget til den inddragelse af forældre, der efter sigende lå bag beslutningen om at udskyde de nye planer for specialområdet.

“Det blev besluttet af kommunalbestyrelsen den 26. marts. Derefter er der ikke sket andet end, at flytningen af vores børn er rykket fra august 2019 til januar 2020. Det har givet en masse uro siden sommerferien,” påpeger de.