Hvor meget strøm bruger du i julen

Der bliver lyst igennem i december måned, hvor du cirka bruger 117,30 kWh. Foto: Arkiv

energi Elmåleren snurrer på højtryk i Rødovre i julemåneden. Ny undersøgelse viser, at indbyggerne i Rødovre i snit bruger 117,30 kWh i december måned. Men bare vent med at ringe til Gretha Thunberg: Der er faktisk kun otte kommuner, der kan bryste sig af mindre privatforbrug per indbygger.

Af André Bentsen

Det er hyggeligt med lys i mørket, og det er festligt med rigtig meget julelys i decembermørket.

Noget tyder på, at borgerne i Rødovre har meget mere travlt ved stikkontakten i december end i resten af året, men også, at privatforbruget per borger er mindre end de fleste andre steder.

I hvert har GreenMatch.dk, der har målt energiforbruget i alle landets kommuner, rangeret Rødovre i en flot top 10 over kommuner, der bruger mindst energi privat per indbygger.

Knald på i december

Målingen skete i december 2018, for at ramme den måned, hvor der angiveligt bruges mest elektricitet.

Målingen viser også, at nogle bruger cirka fire gange så meget el som andre. Både privat og erhvervsmæssigt/offentligt. Kommunerne med det højeste totale energiforbrug er Kalundborg, Ringkøbing-Skjern og Tønder Kommune med et gennemsnit på 1.111 kWh pr. indbygger. Omvendt er Frederiksberg, Vallensbæk og Fredensborg Kommune kommunerne med det laveste totale energiforbrug med et gennemsnit på 254 kWh pr. indbygger.

På en selvlysende 9. plads kommer Rødovre med et energiforbrug på 117,30 kWh.