Hvad husker du 2019 for?

Klima, sport og skattefusk er bare nogle af de ting, en håndfuld læsere husker bedst fra 2019.

Fadøl i den blå lagune? En ishockeystjerne på besøg eller krig på Vestolden. Der er mange ting at huske 2019 for. Her er, hvad en håndfuld læsere i hvert fald ikke glemmer.

Af André Bentsen

Det tager faktisk kun 3 til 4 dage, hvis man er en hurtig læser, at læse alle artiklerne i Rødovre Lokal Nyt fra år 2019. Her på redaktionen har vi endda den fordel, at vi godt kan huske de fleste af dem ret godt, i og med, vi jo selv har skrevet dem.

Derfor har vi istedet for at remse op, hvad vi helt nepotistisk selv synes bør huskes mest, spurgt nogle markante rødovrepersonligheder, hvad de husker 2019 for. Som de venlige bladsmørere, vi er, har vi begrænset dem til at skrive en top 3 over begivenheder, de synes, skal med i de lokale historiebøger.

På Facebook gik vi den stik modsatte vej. Her har vi oprettet en afstemning, hvor alle læsere kan komme med deres egne forslag til, hvad de synes 2019 skal huskes for. Det giver med garanti en top 10, du både vil kunne nikke genkendende og anerkendende til, men måske også studse en smule over.

Helge Larsen, serie-iværksætter

2019 har først og fremmest været det år, hvor Greta Thunberg blev Times ‘Person of the Year’ og hvor klima og bæredygtighed har stået øvest på dagsorden, ikke bare i Danmak, men også globalt. Det har betydet, at det enkelte menneske, politikerne, virksomhederne og forskningen for alvor har købt ind en trend, som vil forsætte i de kommende generationer.

2019 vil også blive husket for det år, hvor Trump, med sine utallige impulsive tweets, satte en ny standard for politisk kommunikation og forhandling.

Umiddelbart har det virket kaotisk, men eftertiden vil nok bedømme nogen af resultaterne som værende positive på en række områder – i hvertfald hvad angår handelskrigen med Kina og den indenlandske økonomi i USA.

2019 vil også af mange danskere blive husket som året, hvor den kontroversielle og nyskabende radiokanal Radio24/7 lukkede. De medførte en kraftig debat på de sociale platforme og i medierne, underskriftsindsamlinger og demonstrationer. En række programmer forsætter dog hos Berlingske Media med webbaseret sending og på Facebook.

Søren Egeberg, bartender

Året 2019 på godt og ondt viser, hvor skrøbeligt livet og skæbnen er. Branden i Notre Dame og skyderierne i Christchurch er sorte pletter i historien, som viser, hvor hurtigt alt kan ændres. Lokalt må vi være

stolte og glade over de mange fede arrangementer i 2019, vores by kan fostre, såsom Hockey Stars Showet i Arenaen, 90’er festen, som giver en masse til lokale sportsforeninger og unge, der benytter dem.

2019 bød også på en masse gode sportsoplevelser, som at de danske håndboldherrer vandt VM-guld

på hjemmebane og Danmark kvalificerede sig til EM i fodbold, hvor kampene spilles i København.Derfor bliver det med glæde at se frem til et nyt årti. Husk, der er intet magisk over et flip med kalendersiden. Men den repræsenterer en ny begyndelse, et nyt håb og et hvidt lærred.

Morten Bødskov, skatteminister

Hvis jeg skal pege på tre ting, som jeg altid vil huske 2019 for, vil det for det første være valgsejren til folketingsvalget og udnævnelsen til skatteminister.

Det at kunne repræsentere min hjemby og folketingskredsen i Folketing og regering er et privilegium, som giver muligheder for at forandre og forbedre vilkårene for det område og de mange vælgere, der har stemt på mig. Det forpligter og det tænker jeg på hver dag.

Dernæst kommer jeg ikke

uden om det store ishockey-show Hockey Stars i Rødovre Centrum Arena. Vi brugte rigtig mange

dage på at få Hockey Stars på benene. Jeg er jo et foreningsmenneske og lokale aktiviteter er bare fantastiske at være med til at skabe. Jeg har travlt, men at Lars Eller kunne bruge så mange timer på forberedelse af arrangementet, var imponerende.

Sidst, men ikke mindst bød 2019 på de første store spadestik til Letbanen.

Letbanen betyder allerede nu udvikling af bolig- og erhvervsområder. Det bliver et fantastisk projekt, hvor tusinder af borgere hver dag i omegnen vil få en lettere hverdag.

Leon S. Hansen, ultraløber

Nyheden om at Erik stopper som borgmester var nok årets største nyhed. Han har gjort meget godt for byen.

Stafet for livet skal også nævnes. Det var hyggeligt at deltage i. Og en god sag at kæmpe for.

Den sidste ting, som jeg vil huske året for er noget som ikke er sket. Gang/cykelbroen-sagaen ved Jyllingevej.

Britt Jensen, viceborgmester

Jeg er virkelig glad for, at det er lykkedes at etablere et Børne- og Ungepanel og at de har holdt deres første møder.

Jeg mødtes med Børne- og ungepanelet i slutningen af året og det var virkelig fantastisk at opleve så engagerede unge, der kan give deres mening til kende og fortælle os, hvad de mener, vi skal gøre for at støtte udsatte børn og unge bedst muligt.

Den anden ting, som jeg vil huske 2019 for, er vores budgetforlig, hvor alle partier i Kommunalbestyrelsen er med. Jeg anser næste års budget for et velfærdsbudget med mange vigtige prioriteringer af vores fælles velfærd.

Især en af beslutningerne er efter min opfattelse skelsættende for Rødovre. Det er beslutningen om at sende alle 8. klasser på studietur til München for at studere teknologi og innovation. Det er en investering i fremtiden og muligheden for at give alle vores børn og unge en virkelig god skoleuddannelse med den mest moderne teknologiske og innovative tilgang, vi kan give Rødovres børn.

Den tredie ting, som jeg vil huske 2019 for, er, at Rødovres borgmester gennem 25 år, Erik Nielsen meddeler, at han ikke genopstiller til næste kommunevalg.

Og så kan jeg ikke gå ud af året uden også at nævne den flotte ‘Stafet for livet’, fordi alle de frivillige omkring stafetten har formået at samle hele Rødovre til fælles kamp mod kræft.

Stafettens indsats har stor betydning for hele kræftsagen og viser, hvor stærkt et lokalt fællesskab Rødovre er.

Lizette Risgaard, formand for FH

På verdensplan, EU og i Danmark, må det blive klima.

Klimaet og bæredygtighed kom virkelig helt frem på dagsordenen i 2019.

Og så hvidvask plus alle dem som har snydt os. Fra bankdirektører og advokater, ’smart-guys’ og ‘-girls’ til Britta Nielsen.

Jeg husker 2019 for, hvordan pengene har fosset ud af vores fælles husholdningskasse og Skattevæsenets manglende

inddrivelse af skyldige beløb. Det er en skandale!

Også farvel til Løkke og goddag til en ny regering og ny statsminister Mette F. Danmark vil en anden vej. Endelig skal vi også være lidt lokalpatriotiske. Ishockey og Lars Ellers besøg med Hockey Stars. Det var stort i Rødovre.