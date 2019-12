Guldbrød og mad til hjemløse

Hassan Butt foran sin nyåbnede indiske restaurant på Hvidovrevej. Foto: Red.

nyåbnet Rødovre har fået en ny indisk takeaway restaurant, der på flere måder skiller sig ud. På menukortet kan du blandt andet finde det klassiske indiske naanbrød med spiseligt guld og to gange om ugen deler restauranten gratis mad ud til hjemløse.

Af Christian Valsted

Det kan både blive en dyr og en billig fornøjelse at spise sig mæt i mad fra Restaurant The Taj på Hvidovrevej 46B, hvor 42-årige Hassan Butt i december måned åbnede sin anden indiske restaurant. Den første driver han med stor succes på Amager og nu er det borgerne i Rødovre, der kan nyde godt at de krydrede retter.

Og hvis man er til naanbrød, der laves i en ægte tandoori-lerovn, er The Taj lige stedet for dig. Hassan Butt har nemlig 20 forskellige slags brød på menuen.

”Det er her vi skiller os ud fra de andre,” siger indehaveren, der blandt andet sælger naanbrød med den grotesk stærke habanero-chili og hold nu godt fast, naanbrød med spiseligt guld.

”De spiselige guldblade er mest for sjovt, men det er godkendt af Fødevarestyrelsen,” griner Hassan Butt, der glæder sig til at se, hvor mange der flotter sig med et guldbrød til 199 kroner.

Mad til alle

I Hassans restaurant på Amager har han med stor succes solgt valgfrie retter til hjemløse hver mandag og tirsdag aften for én krone og det koncept tager han med sig til Rødovre.

”Jeg kan ikke se, hvorfor jeg skal smide mad ud, hvis jeg kan hjælpe og glæde andre. Jeg har fået delt budskabet godt på Amager og der er allerede faste personer, der kommer forbi og henter mad hver uge. For mig giver det mening at hjælpe og nu må vi se, hvor mange der har brug for hjælp her i Rødovre,” siger Hassan om tilbuddet om gratis mad.