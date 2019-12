Grønt lys til navneændring i Espelunden

Aftalen træder i kraft 1. januar og Green Entertainments sportschef, Per Thomsen, forventer at kunne afsløre det nye stadionnavn på den første dag i 2020. Foto: Arkiv/Ian Nielsen

bold i Espelunden: Avartas professionelle afdeling, Green Entertainment, har fået lov til at købe navneretten til hjemmebanen i Espelunden i to år. Ifølge avisens oplysninger er en lokal virksomhed klar til at betale tre gange mere for stadionnavnet end den anslåede markedsværdi.

Af Christian Valsted

Når bolden ruller til foråret i Espelunden, vil de grønblusede Avarta-spillere, med al sandsynlighed, løbe ind på en hjemmebane, der har fået et nyt navn.

Avartas professionelle afdeling, Green Entertainment, har anmodet Kommunalbestyrelsen om at købe navneretten til stadionnavnet og den anmodning blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. november.

”Vi fik en lignende anmodning fra Rødovre Mighty Bulls i 2018, som vi godkendte, da Rødovre Skøjte Arena skiftede navn til Rødovre Centrum Arena. Denne anmodning er den samme,” siger Erik Nielsen (S), der principielt er imod, at kommuner støtter idrætsklubber økonomisk, men ikke ser nogle problemer i et salg af navneretten til Espelunden.

”Jeg synes ikke, at det skal være de kommuner med de største kassebeholdninger, der skal afgøre, hvilke spillere en given klub kan købe, men i dette tilfælde er jeg lydhør overfor, at vi godt kan stille faciliteter til rådighed til vores eliteklubber, der har det økonomisk svært i forhold til mange af de modstandere, de møder,” siger borgmesteren.

Kun Enhedslisten stemte imod.

”Vi er principielt imod at sælge kommunens bygninger og navne til kommercielle formål. Jeg kan sagtens forstå, at byens idrætsklubber har brug for penge, men de må komme ind på en anden måde,” siger Enhedslistens Peter Mikkelsen.

Markedsværdi på 22.600 kroner

Et markedsføringsfirma har anslået den årlige markedsværdi til 22.600 kroner og her er det hovedsageligt et kommende stadionskilt ud mod Korsdalsvej, der forventes at have den største eksponeringseffekt.

Ifølge avisens oplysninger er en unavngiven lokal virksomhed dog klar til at betale op mod 60.000 kroner årligt for stadionnavnet i Espelunden.

Om tallene passer, og hvilken virksomhed der er tale om, vil sportschef i Green Entertainment, Per Thomsen, dog ikke ud med.

”Det afslører vi 1. januar. Det bliver en nytårsbombe,” siger Per Thomsen. Han fortsætter:

”Med et salg får vi lidt økonomisk rygvind og det kræver det, hvis vi skal være med i 2. division. Det vil altid være Espelundens Idrætsanlæg og jeg synes ikke, vi sælger ud. Vores hjemmebane får hverken navn efter et bettingselskab eller en kviklånsvirksomhed. Det handler også om etik og vi har 114 lokale sponsorer og jeg føler mig overbevist om, at vi lander en aftale med en lokal virksomhed. Vi har allerede et par stykker på bedding,” siger Per Thomsen.

Som en del af aftalen med Rødovre Kommune tildeler Green Entertainment blandt andet kommunen 325 fribilletter. Billetterne skal tildeles Børne- og Kulturforvaltningen og understøtte kommunens generelle indsats med at fremme interessen for at dyrke idræt.