Går modelvejen for at hjælpe dyr i nød

Flere af de ansatte hos Dyreværnet havde en vild dag, da de sammen med hunde fra internatet i Islev var modeller for Rødovre Centrums julekataloger. Foto: Presse

dyreværnet Hunde og mennesker går forrest. Ikke bare for at samle penge ind til hjemløse dyr, men forrest på det lokale katalog med tilbud for Rødovre Centrum. Hele julen samler de penge ind ved at bruge sig selv som modeller.

Af André Bentsen

Hun er direktør for Dyreværnet, en af Danmarks ældste dyreværnsforeninger, mor til Nikolas på 14 år og som hun selv siger det; også mor til hundene Nemo, Ulla og Rosa.

I denne måned er Rikke Christensen-Lee dog også forsidemodel i Rødovre Centrums store julekampagne til fordel for de dyr, der mangler nye hjem i juletiden. Både Rikke og de andre medarbejdere fra Dyreværnet sagde stort ja, da de blev spurgt, om de ville være modeller for en dag i en omfattende donationsjulekampagne til fordel for deres arbejdsplads.

Spørgsmålet blev stillet af Rødovre Centrums marketingdirektør, Charlotte Andersen, der har hentet masser af priser hjem til det succesrige shoppingcenter.

Rikke, der er på forsiden julekataloget, som udkommer i denne uge i Rødovre og omegn, medio december, og bliver husstandsomdelt i 126.000 eksemplarer, tog sine egne hunde med, da hun skulle fotograferes, for alle tre snuder har hun adopteret fra internatet.

Den driftige direktør er uddannet dyrlæge og det var en omfattende øjenoperation på Rosa, som er en kun otte måneder gammel blanding af en mops og en dansk svensk gårdhund, der fik Rikke til at adoptere den lille charmetrold.

”Da Rosa blev indleveret til Dyreværnet, havde hun cherryeyes på begge øjne, så hun skulle igennem en operation. Da hun ikke kunne bo på vores internat efter operationen, tog jeg hende med hjem. Hun kom aldrig tilbage igen. Jeg valgte simpelthen at beholde hende. Og det har jeg ikke fortrudt,” smiler Rikke.

Julen er en god tid til donationer

Forsideblikfanget understreger dog, at alle de hunde og andre dyr, de får ind hos Dyreværnet også fortjener opmærksomhed.

”Vi bruger alle de penge, vi får ind, direkte på dyrene og ikke på store tv-kampagner. Derfor er det fantastisk, at Rødovre Centrum lader Dyreværnet og dyrene være det store omdrejningspunkt for hele deres julekampagne. Det giver os et donationsvindue, vi aldrig selv ville kunne iværksætte,” siger Rikke, inden hun iler videre for at tilse endnu et misrøgtet dyr, der netop er indleveret til Dyreværnet.

Den storstilede julekampagne, hvor Rikke er model, blev lancereret fra den 27. november. Kampagnen er et samarbejde mellem Dyreværnet og Rødovre Centrum, som en donationskampagne til fordel for Dyreværnet.

Kampagnen kører frem til den 22. december.