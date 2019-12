Skriver din teenager også gøms? Så ryger hun måske uden du ved det. Foto: Red

Ordbog Det går hurtigt i hovedet på de unge mennesker nu til dags – ofte for hurtigt – og måske så hurtigt, at du slet ikke kan følge med i alle de nye ord, du skal kunne, hvis du skal kunne forstå din teenager. Her er 15 af de 'værste' fra i år, man som forældre ønsker at høre. Selv tak.

Af André Bentsen

Ordbogen anno 2019 (Der gør dig dummere at høre på) Zigge – stjæle

Göt – røv

Ramme – Når man bevæger sig mod noget. (”Vi rammer Maccen”)

Git – Skrider/går. ”Vi gitter/vi rammer Git”

Juu – En joint

Davs – Snus

Skejs – Penge. (”Jeg har ramt skejsen”)

Gøms/gardo – Smøger/cigaretter

Brorz/bro – Bruges om vennerne, eller bare folk generelt.

Giz – (Lækre) Piger

Oralé – Når der sker noget godt

Hafla – Fest

Stacke – Sex

Bash – Skæv/påvirket af hash

Snilt – Når noget er nemt

"OK Boomer" - Når unge ikke gider høre mere på voksne, der er blinde for, at de ødelægger planeten og ikke gider høre på hellige børn og unge, der snakker om bæredygtighed

Anne-Katrine rammer legit ikke mange skejs med sit forsøg på at zigge avisens læsere fra redaktionen.

Alligevel havde hun en oralé hafla, som du snilt kan falde på din göt over, da vi bad hende stikke sine brorz i ryggen og afsløre de 15 værste ord, som teenagerne brugte i 2019, som du lige akkurat kan nå at lære, så du forstår, hvad der foregår inden i hovedet på de unge mennesker, inden 2020 har skyllet ud i ordbogen og sendt deres smarte forsøg på at skjule de nye ting i deres liv, helt ud på dybt vand.

Vi kan allerede nu afsløre, at der ikke længere er noget ordentlig sygt over at sige ’OK Boomer’ længere, selvom det faktisk stadigvæk er noget, de siger, når de ikke gider snakke til den væg af voksne, der laver ‘kig-væk-finten’ Laudrup på klimaforandringerne.

Generationernes kamp

Til gengæld afslører hun, hvad de unge skriver på snappen, når deres forældre ikke må se, de ryger gardo.

Forvirret? Fortvivl ej, bare se faktakassen i bunden af denne side, så kommer du snilt helt up-to-date et par uger endnu.

”Det er jo ikke vigtigt som sådan, at vi taler samme sprog alle sammen. Nogle gange skal man forstå hinanden første gang, der bliver sagt noget og andre gange er det måske mere rart, at vi kan have nogle ting for os selv, som de voksne ikke behøver at forsøge at spille smarte på,” siger Anne-Katrine, da hun forklarer, at det typisk er de ting, som forældrene ikke kan lide, der bliver snakket slang om.

Som eksempelvis, når de unge stacker, hvilket angiveligt skulle betyde at dyrke sex. Gør de det med en giz, er det en lækker pige. Og har de prøvet bash, så har de røget hash.

”Mange unge bruger davs, som er det, vi kalder snus. Vi skriver også gøms om cigaretter, sådan så forældrene ikke kan se, hvad der sker, hvis de kigger i

telefonen,” siger Anne-Katrine, der føler sig lidt som en generationsforræder, men sådan er det, når man kommer med far på arbejde på årtiets sidste redaktionsdag.