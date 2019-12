Følge dine drømme!

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Brian Poulsen/arkiv

chrumme Nogle gange skal man følge sine drømme, andre gange skal man nok bare lade dem ligge.

Af Chrummer

Forleden nat havde jeg en drøm. Jeg var blevet træt af mit job og havde derfor skabt mig en ny karriere. Jeg var blevet den nye ejer af Gilleleje Badehotel.

Hotellet blev drevet som en tro kopi af Fawlty Tower (Halløj på badehotellet). Hver aften efter sad jeg på bagkontoret og udtænkte planer for, hvordan jeg kunne genere mine gæster mest muligt den efterfølgende morgen. Jeg vågnede ved, at jeg grinte højt over mine egne påfund. Selv konen vågnede og jeg måtte straks indvie hende i min fantastiske drøm.

Jeg havde f.eks indført kolde afskylninger ved hoveddøren, for selvom man har et badehotel, så gider man bare ikke at have sand i hall’en. Man skulle selv rede sin seng. Og naturligvis blev værelserne inspiceret HVER morgen for at sikre sig, at ALLE nu overholdt kravene. Man kunne så også blive nødt til at rengøre badeværelset og selv vaske håndklæder – hvis man var et svin.

Alle tre måltider bestod af buffet. Jeg tjekker selvfølgelig, at gæsterne spiser op, ikke tager for mange frikadeller og i øvrigt selv bærer den brugte service ud i køkkenet. Der ville kun være EET salt og peber sæt i hele restauranten og man skulle spørge kokken om tilladelse, før man fik sættet udleveret. Efter hvert måltid blev der trukket lod om opvasken blandt gæsterne i restauranten. Morgenmad var inkluderet i prisen, men kunne kun indtages mellem klokken 05.00 og 06.30 – og den eneste juice man kunne få var appelsinjuice (så lær det dog Joe & The Juice).

Børn og hunde var forment adgang. Vi ved jo alle, at børn og hunde sviner, støjer og bider i panelerne.

Jeg har ingen idé om, hvor det kom fra, men jeg tror, det handler om at gøre det, man er bedst til. Og der er en af mine spidskompetancer, at gøre livet besværligt for andre mennesker og gøre det på den mest ubehøvlede måde.

I går var jeg så til ”pensionsmøde” med fruen i banken. Ja, jeg fandt ud af, at jeg har penge nok til jeg fylder 75 år – efter den tid er jeg nok nødt til at finde mig et arbejde eller dø. Men som pensionsrådgiveren sagde, så handler det jo om ens behov og drømme, når man går på pension.

”Sjovt du lige nævner drømme, hr. Bankmand” – jeg fortalte bankmanden om min drøm og hvordan jeg kunne se, at hotellet var en kæmpe succes og var booket måneder forud – altså i min drøm.

”Og ved du hvad, hr Bankmand? – så googlede jeg det dagen efter og så FINDES der sgu et badehotel i Gilleleje… hvor mærkeligt et sammentræf var det…???”

Bankmanden kiggede på mig og spurgte: ”Var det til salg?”

– jeg svarede ”Nej” og så sagde han:

”Det var nok meget heldigt!”

Det er åbenbart ikke alle drømme, man skal forfølge.