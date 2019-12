Et spadestik tættere på virkelighed

Rødovres bymidte er under forvandling. I sidste uge blev første spadestik til den nye musikskole og café taget. Det er den lokale virksomhed Combi Byg der skal opførslen af den nye musikskole og café. På billedet ses Combi Bygs direktør Jens Larsen (tv) sammen med Erik Nobel (i midten) fra Nobel Arkitekter, der har tegnet den nye musikskole og café og borgmester Erik Nielsen. Foto: Finn Gade Ærø

musikskole Så skete det endelig, sagde først den ene, så den anden, da det første spadestik til den længe ventede musikskole blev taget foran Viften i torsdags.

Af André Bentsen

Det var en nostalgisk borgmester, som gjorde status efter at have hænderne på den spade, der tog det første stik hjem i kabalen om en ny musikskole.

”Så er vi i gang med den længe ventede musikskole og café ved Rådhuspladsen i Rødovre. Min tidligere smedeformand i Dansk Metal, som jeg sad i ’Erfagruppe’ med til sidst, George Poulsen, sagde de kloge ord til os unge tillidsfolk på kursus på metalskolen i Jørlunde: Husk på svende, det er af største livsværdi at kunne spille på et instrument og kunne mindst et fremmedsprog.’ Jeg glæder mig til, at det står færdigt til foråret 2021,” udtaler borgmester Erik Nielsen (S) om det kæmpemæssige byggeri, der altså kommer til at tage mere end ét år at få lavet færdig.

Stort projekt

Til den tid vil der både være ni nye undervisningslokaler og en koncertsal til akustisk musik og selvfølgelig også en café i en rund bygning ved Viften.

Lederen af den nuværende musikskole, Tormod Vinsand, der også flytter med i de nye lokaler, glæder sig helt vildt til at tage byggeriet i brug, når det kan lade sig gøre, men også til, at der endelig kommer mere tiltrækningskraft i et kulturelt samlingspunkt i hjertet af byen.

“Endelig startede byggeriet af det, som musikskolens elever og ansatte har drømt om i mange år: en ny musikskole med tidssvarende lokaler og en koncertsal til akustisk musik. Om 1½ år står der en musikskole, som kommer til at summe af liv og musik, og som vil blive endnu et kulturelt samlingspunkt for indbyggere i Rødovre Kommune,” siger Tormod Vinsand.