Elever fik kortere skoledage

Fire skoler har søgt om kortere skoledage. Foto: Arkiv

Folkeskolen Mens de mindste elever allerede i januar fik mulighed for kortere skoledage, har kommunen nu givet fire skoler lov til at forkorte skoleugen for de øvrige klassetrin også for at gøre plads til undervisning med to voksne i klassen.

Af André Bentsen