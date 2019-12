Drama på Elstedvej

Ronnie Jeppesen står i spidsen for en ny dramaskole i Rødovre, der åbner 1. februar 2020. Foto: Privat

ny dramaskole Ronnie Jeppesen mener, at der mangler kulturelle tilbud til Rødovres børn og unge. Derfor åbner han nu en dramaskole på Elstedvej.

Af Christian Valsted

Han er bare 24 år gammel, men han har prøvet mere end de fleste. Den autodidakte skuespiller Ronnie Jeppesen har selv stået på scenen, instrueret en forestilling til Tivolis vinterunivers og så er han manden bag Den Kreative Dramaskole, der 1. februar åbner en afdeling lokalt.

Han spiller og instruerer på fuld tid og i det nye år håber han, at Rødovres børn og unge vil være en del af dramaet på scenen.

Ronnie Jeppesen har i forvejen lignende dramaskoler i nabokommunerne Glostrup og Herlev og han føler sig overbevist om, at der også er et behov for en dramskole i Rødovre.

”For mig giver det en helt speciel følelse i kroppen at stå på en scene og undervise samt instruere. Drama, sang og dans er forbundet med livsglæde

for mig,” siger Ronnie Jeppesen, der med dramaskolen vil introducere unge til skuespilfaget.

”Det er drama i børnehøjde, hvor alle kan få lov til at snuse til dramafaget, stifte bekendtskab med skuespilfaget og mit håb er, at vi kan være føde-

kæde til Rødovre Ungdomsskole og andre lokale teatertilbud i kommunen,” siger Ronnie Jeppesen om den nye dramaskole, der henvender sig til børn i alderen 6 til 12 år.

På Den Kreative Dramaskole vil de kommende elever blandt andet blive introduceret for sang, dans og sceneteknik og så vil der hvert halve år blive opsat en forestilling.

”Meget af undervisningen vil være med det formål, at man kan udfolde sine kreative vinger og skabe et univers af drama, hvor man selv er med til at danne forløbet ud fra idéer, initiativ og visioner, som altid vil blive hørt og forstået,” siger dramalederen til Lokal Nyt.