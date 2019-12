Det sidste morgenkys

Mona Haddaoui, en af Radio Rødovres største stemmer, er gået bort Foto: Privat

mindeord Det er med stor sorg, at vi må meddele, at Mona Haddaoui - en af Radio Rødovres og Københavns populæreste stemmer igennem flere årtier, mandag den 16. december er gået bort.

Af Riffi Haddaoui

Vi har modtaget:

Hun var stemmen som mange forbandt med stationen, som i mange år huserede på 105.9 Mhz.

Jeg som søn og mangeårig leder på Radio Rødovre, ved, hvor stor betydning hun havde for vores mange lyttere, og hvor meget vores lyttere betød for min mor.

Hendes varme, hendes lune, hendes jordnærhed (træskostøvlerne godt begravet i den nordjyske muld, som hun selv udtrykte det) og hendes kærlighed til vores mange lyttere gjorde, at ikke mange missede, når Mona var i æteren.

Hun var kærlig, varm, og til tider også lidt fræk, når hun underholdte lytterne med anekdoter og musik nøje udvalgt fra et uendeligt kartotek, som både gjaldt gamle internationale, danske Hits og sågar Tyske schlagerklassikere.

Masser af morgenkys

Hun kunne netop vælge musikken, som ingen andre. Hun ramte ofte lige i hjerteregionen, når hun spillede de loppefund, som hun gravede op, alle de steder, vi andre værter ikke kiggede.

Morgenkys, hed hendes mest populære program. Programmet, der fik tusindvis til at sætte vækkeuret tidligt søndag morgen. Lyttere stillede ind i hele Hovedstaden, og da vi senere kom på Internettet, var der hilsner fra hele Sjælland, men også i det jyske og på Bornholm kom der morgenkys ind lige på trutmunden, og Mona elskede det.

Kontakten, nærheden, kærligheden og samhørigheden med lytterne, var det, der drev hende.

Fra lytter til vært

Det lå ikke i kortene, at Mona skulle blive Studievær.

Hun var en ivrig lytter til Ove Møller, som startede Radio Rødovre med Møller Familien.

Hun blev ikke bare forelsket i stemmen, men også i radioens fantastiske skaber, som hun dannede par med i årene op til hans alt for tidlige død.

Efter Oves død startede hun i 1993 med at være ‘reolsilld’, som betød at man tog telefoner og hjalp med at finde vinyler i baglokalet på toppen af Viften.

Men efter 2-3 år tog hun mod til sig. Ja, hun var en genert dame, selvom man ikke kunne høre det, og hoppede i studiet, og var elsket af vores lyttere fra første sang.

Mange frivillige

Radioen var hendes/vores hjertebarn, og hun var igennem 90’er og 00’erne, ja lige frem til lukningen af den populære station på FM båndet en stor del af arbejdet både foran og bag kulisserne.

Hun var i perioder også både vellidt leder, kasserer og formand for Radio Rødovre, som på sit højeste havde 30-40 frivillige tilknyttet.

Nu kysser hun videre i himlen på sin højt elskede mor og far, som ventede på hende.

Mona, Mosse, Mor. Du vil blive savnet – Tak for alt og æret være dit minde!

Med kærlige hilsner

Din yngste søn

Riffi Haddaoui