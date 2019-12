Debutanten blev sendt udenfor døren

Det sker ikke særlig tit, at der bliver skiftet ud i kommunalbestyrelsen mellem valgene. Nu er Birgitte Glifberg, der kun var fire stemmer fra at vinde en plads i første omgang, imidlertid trådt til efter Brian Møllers sygdom. Hun er en 'gammel' rødovrepige, som er opvokset i Rødovre og har gået på Tinderhøj Skole i 10 år. Nå ja, så elsker hun at synge og danse og have meninger om alt fra socialpolitik til kulturliv. Foto: Privat

nyeste stemme Birgitte Glifberg måtte pænt sidde ude i gangen, bag en lukket dør, da kommunalbestyrelsen skulle stemme første gang, hun sad med ved bordet som nyt byrådsmedlem. De skulle nemlig stemme om at godkende socialdemokraten, der indtræder ydmygt fra rollen som suppleant, men godt tør tænke som et garvet medlem.

Af Christian Valsted

Jeg måtte ikke være med,” griner Birgitte Glifberg, da vi spørger hende, hvordan den første afstemning som byrådsmedlem gik.

Det er selvfølgelig, fordi hun var inhabil i spørgsmålet om, hvorvidt hun skulle godkendes som nyt medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre.

Men hun blev godkendt og har også fået poster i Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget.

Fire stemmer fra

Lige siden valget har Birgitte været en del af den socialdemokratiske gruppe på rådhuset, så hun har hele tiden fulgt med i udviklingen i Rødovre.

På en måde kommer man vel næppe heller meget tættere på at være en del af de folkevalgte, end hun gjorde på valgnatten.

”Jeg manglede kun fire stemmer fra at blive valgt ind, så jeg har været med som suppleant og hele tiden holdt mig inde i sagerne,” forklarer hun.

”Det er demokratiets lod, at jeg først kommer med nu på denne måde. Borgerne bestemmer, hvem de vil have ind. Jeg ville gerne have været med fra start, men det er fint, at få lov nu. Det er dog ærgerligt, at det er fordi en partifælle må trække sig på grund af helbredsmæssige forhold,” understreger Birgitte Glifberg.

Da vi spørger hende, hvad hun bringer med til forhandlingsbordet, er det et kort, men sigende svar:

”Mig.”

”Jeg kommer ind med ’mig’ og med al den personlige erfaring og viden om livet, som jeg har med mig. Jeg har en god alder, synes jeg selv,” siger hun om de 57 år, man i den grad ikke kan se, men godt høre, når hun dissekterer op og ned i erhvervslivet.

”Livserfaringer betyder noget. Vi har en kommunalbestyrelse, der skal afspejle diversitet i forhold til alder, viden og baggrund og jeg ser gerne, der er flere unge, der stiller op næste gang, da der er en vis modenhed i salen. Jeg håber, at flere unge stiller op til næste valg og bidrager, så vi får flere nuancer og kan skabe et fællesskab, men indtil da nyder vi godt af livserfaring,” siger Glifberg, der selv synes, hun gør sit for at lytte til ungdommen.

”Jeg er udpeget til at sidde i bestyrelsen i Ungecenter2610. Der er dygtige unge mennesker og kompetent ledelse og personale. Det giver mig en viden og erfaring, der, sammen med min faglige baggrund som leder og tid fra institutionsfeltet som pædagogisk konsulent, bringer noget godt til bordet,” påpeger hun.

Man skal dog ikke regne med, at byens nyeste medlem af kommunalbestyrelsen starter en meningsrevolution.

”Man kommer til at se, at jeg ligger mig op af partiprogrammet. Det er dét, jeg er gået til valg på og er stemt ind på, men når det er sagt, så vil jeg gerne arbejde ekstra for børn, unge og ældre i udsatte situationer,” siger Birgitte Glifberg, der også tænker meget på at øge sammenhængen mellem kommune og region. Både i forhold til psykiatrien og somatikken.”

”Og så er jeg meget optaget af kultur i byens rum. Uanset om det er musik eller sang og dans. Det er med til at danne os som mennesker. Vi har en del i forvejen og der er masser af foreninger, der arbejder med det. Jeg har ikke intentioner om, at jeg skal ændre en masse ting fra dag 1. I første omgang vil jeg gerne arbejde med den kultur- og fritidspolitik, der er og at foreningerne får de bedste muligheder for at udvikle sig,” siger hun og fortsætter:

”Det er en måde at tænke ind og skabe rammer for de frivillige, så de kan bidrage aktivt, som vi har brug for. Når Lokal Nyt sætter spot på unge og seksualitet i avisen og arrangerer en stor fest, hænger det også sammen med sundhedspolitikken. Der spørger jeg, hvordan kan vi også arbejde sammen med virksomheder.”

Som alle andre kan se, er Rødovre en by i rivende udvikling og derfor er det vigtigt, at også virksomhederne spiller endnu mere aktivt ind, end de gør lige nu, mener den nyvalgte politiker.

”Både borgere og virksomheder har i dag lyst til at bo her og jeg tror, det blandt andet er fordi, vi har en stærk social profil. Den har virksomhederne altså en mulighed for at påvirke, så vi bliver ved med at være en god kommune. De skal bidrage og tage ansvar i forhold til fællesskabet, ligesom man eksempelvis ser det med Stafet For Livet, hvor både kommunen, lokalavisen og erhvervslivet bakker op på lige fod med borgerne,” siger Birgitte Glifberg.

Rødovres udfordringer

Selvom der er mange muligheder, skal hun ikke kigge rundt i lokalerne i hendes egen lille virksomhed i Huset i Huset, før hun også kan pege på nogle af Rødovres største udfordringer.

”Det er vigtigt, at de nye borgere ser sig som en del af fællesskabet meget hurtigt. Vi er stolt af vores kommune. Der er plads til forbedringer hist og pist, men de nye borgere skal ind og tale godt om vores by, så vi kan fortsætte med at være en stærk velfærdskommune. Der er mange nye på meget kort tid, så der har vi en opgave foran os,” understreger Glifberg, der især ser det som vigtigt, at de nye borgere integreres i foreningslivet.

Hun tror på, at mulighedernes land er at mødes face to face og har ikke meget til overs for Facebookgrupper, der for længst er løbet løbsk her i Rødovre med verbale overgreb på og fra helt almindelige mennesker. Den tilgang til dialog og demokrati tager hun, som ny på rådhuset, med sig ind i de politiske udvalg, hvor der skal drøftes spændende sager i det kommende år.

”Det betyder, at jeg sidder et sted, hvor jeg kan repræsentere en masse borgere. Det er jeg meget stolt af og jeg kan være med til at påvirke vores by i den retning, vi gerne vil hen i Socialdemokratiet. Det er også vigtigt for mig, at vi indgår brede politiske forlig, som kan samle hele kommunalbestyrelsen. Jeg tænker, at jeg kan være med til at gøre en forskel – det er sjovere at sidde med ved bordet end ude på kanten,” siger hun og tilføjer:

”Noget af det, jeg synes er spændende, er eksempelvis, at Udsatterådet har drøftet boliger til folk, der har været hjemløse. Jeg kan godt lide, at vi nedsætter og sammensætter råd med forskellige erfaringer og baggrunde, som tages alvorligt. Ligesom med Udsatterådet. Jeg er også meget til en tidlig indsats til børn og unge. Det betyder noget for mig, at vi har det fokus.”

Kan du beskrive ét projekt, der kommer til at få dit fingeraftryk?

”Jeg synes, det lyder som en meget spændende idé at genskabe Heerups magiske have på Kamstrupvej ved Heerup Museum samt en udvidelse af museet. Og hvorfor så det,” spørger Birgitte retorisk sig selv.

Vi når da heller ikke at blande os, før hun svarer:

”Jeg vil arbejde for at skabe rammer, så foreninger får mulighed for – med egne midler (fondsmidler, materialer eller arbejdskraft, red.) – at bidrage til udbygning eller drift af kommunale anlæg, i dette tilfælde Heerup Museums eventuelle udvidelse. Så der både bliver plads til en magisk have og kunsten kommer ud i det fri til glæde for folket. Samtidig bliver der en bedre udstillingsplads på Heerup Museum, så der både kan være en permanent Heerup udstilling og samtidig særudstillinger på museet,” siger hun og afslutter med en slags løfte:

”Rødovre Kommune skal afsætte midler til en projektbeskrivelse af en udvidelse af Heerup Museum og dernæst en realisering af udvidelsen af Heerup Museum i den kommende periode.”