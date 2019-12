Bukseeksperter lover pasgaranti

LauRie lover, at de kan finde et par favoritbukser til dig. De opfordrer alle kvinder til at komme ind og prøve samt tage sine slidte yndlingsbukser med hjemmefra. Foto: Brian Poulsen

Mode Forleden rullede der noget nyt ind i Rødovre Centrum, da Bonde Boutique fik besøg af skarpe bukseeksperter, der uddelte flade maver og gode røve. I dine helt egne favoritbukser vel at mærke.

Af André Bentsen

Man kender konceptet lidt fra de lokkende foodtrucks, hvor du kan vælge præcis den slags mad, du bedst kan lide.

I stedet for mad var det dog bukser fra LauRie, der blev langet over disken i weekenden.

Her havde Bonde Boutique i Rødovre Centrum nemlig udvidet deres LauRie sortiment væsentligt og krydret med et besøg af såkaldte bukseeksperter, som stod klar til at vejlede dig, så du gik derfra med dine helt egne favoritbukser. Og hvem vil ikke gerne det?

Det kan ellers være svært at finde den helt rigtige buks, der fremhæver det bedste af ens krop. Bukser kan være for løse i taljen, for lange, for stramme i lårene eller sidde dårligt over numsen for blot at nævne nogle af de mange udfordringer, som tøjbutikkerne ofte møder. Det kan de nikke genkendende til hos Bonde Boutique.

”Vi oplever, at vores kunder har brug for ekstra hjælp til at finde et par bukser, der sidder pænt. Problemet er, at mange tøjproducenter arbejder med kun én figurtype. Men mange kvinder passer slet ikke ind i den type og de fravælger meget tøj på grund af pasform, ikke på grund af for eksempel design,” siger Michael Møller, indehaver af Bonde Boutique.

”Derfor synes vi, at LauRies tilbud om pasformsgaranti, altså at de lover at finde mindst ét par favoritbukser til hver eneste kvinde, er super interessant. Vi ved, at LauRie arbejder ud fra flere figurtyper og dermed giver vores kunder en reel valgmulighed i prøverummet,” tilføjer Møller.

Flad mave og god røve

Vi tog dem på ordet, og troppede op med ønsket om at få både flad mave og god røv på Festpladsen i centeret.

“Det var en vild fed og lærerig oplevelse, da LauRie var på besøg med deres ’foodtruck’, hvor du som kvinde kunne få råd og vejledning om, hvilke buksemodeller, der lige netop passede dig og din figur, hvilke former du vil have fremhævet og hvilke du gerne vil gemme lidt væk. Fordelen ved LauRies bukser er, at der er så mange modeller at vælge imellem, så chancen for at du finder én model der passer er meget stor,” vurderer Heidi Jensen, der til daglig går centeret tyndt, som avisens repræsentant i forretningerne.

Derfor var det også oplagt for en gang skyld at undersøge, om butikkerne nu også holder alt det, de lover i annoncerne.

“Jeg må være ærlig og tilstå, at jeg fik en så god oplevelse, at jeg har skrevet modelnumrene ned, så jeg fremover slipper for at skulle prøve bukser, for jeg ved at hele fire modeller passede min figur, og de er behagelige at have på,” griner Heidi og fortsætter analysen af den anderledes happening i centeret.

“Jeg tænkte først, at det da var unødvendigt med rådgivning på bukser, men jeg blev bare så meget klogere. Faktisk gav det lige pludselig mening, når Dorte fra LauRie fortalte, at nogle bukser giver ’knæ’. Hun bad mig om at tage et par regular bukser på og der så jeg med det samme, hvad det var hun mente. Det at få nogle professionelle øjne på sig selv og få mening fra en person som ikke kender dig og dine ’mindre gode’ former i et par bukser, gør kun at du får meget mere med hjem.”

Pas på pasform

Gennem de sidste 30 år har LauRie specialiseret sig i bukser, der sidder godt og samtidig er komfortable at have på og LauRies konstruktør trækker på mange års erfaring, hver gang hun tester og tilretter en ny LauRie kollektion.

Med nordens største buksesortiment er de overbeviste om, at de har et par perfekte bukser til

alle kvinder, der har lyst til at prøve pasformsgarantien.

”Ud over at arbejde seriøst med bæredygtighed er det vores store ønske at kunne tilbyde alle mindst ét par bukser, som de føler sig fantastiske i. Vi udbyder et hav af buksesilhuetter. Derfor ryster vi heller ikke på hånden, når vi giver pasformsgaranti. Med vores erfaring, sortiment og måden vi tilgår de mange forskellige kropstyper på, er vi overbeviste om, at der ikke findes en krop, en vægt eller et mål vi ikke kan matche med et par velsiddende bukser,” forklarer Cecilia Winther, som er CEO hos LauRie.

Avisens udsending er enig.

“Flad mave – lækker røv. Det lyder som et koncept, alle kvinder elsker,” siger Heidi Fugl Jensen.

“De har ikke bare fundet en titel, som er sjov og lidt på grænsen, den holder hele vejen igennem, maven holdes flad, bagdelen får et løft, man føler sig fri og godt tilpas! Der er lige en sidste ting, som også er en god detalje, du kan gøre buksen til en hverdagsbuks med striktrøje eller højhalset bluse til eller du kan pifte den op ved at tage en skjorte, blazerjakke og en høj stilet på. De er så behagelige og kan bruges til et hvert selskab.”