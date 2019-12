Borgmesterens tjenestebil

Foto: Arkiv

læserbrev Jeg er hverken for eller imod både Erik Nielsen eller Ekstra Bladet og deres metoder, men man kan undre sig, hvorfor Lokal Nyt ikke forholder sig mere kritisk til denne sag, men istedet indtager rollen som beskytteren og præsenterer Borgmesteren som offeret!

Af Jan Hansen, Rødovrevej

Bagholdsangreb eller ej så beskriver I, da han bliver konfronteret, ‘så Borgmesteren blev nødt til at returnere til hans hjem’, hvorfor det? Han kunne da bare gå hen i bilen, som han jo gjorde senere alligevel, han var jo ikke truet. Måske Borgmesteren blev fanget i at omgå reglerne omkring tjenestebil.

Hvorfor forholder RLN ikke borgmesteren om nødvendigheden af en stor Mercedes for borgernes skattekroner og kommentaren fra artiklen sidste år, at ‘Rødovre skal præsenteres vel’! Dette har nøjagtig modsat effekt derude i landet, skulle man mene. Hvorfor undersøger RLN ikke, hvad man gør i andre kommuner og hvad normen er?

Ja, det er rigtigt i bragte dette sidste år, men ingen spørgsmål stillet kun nyheden om, at borgmesteren nu er gået ‘Hybrid’ og istedet jeres kommentar om ‘agurketid’.

Det kommer nu frem, at kun to større kommuner benytter sig af tjenestebil nemlig København og Frederiksberg, som vel opererer på en lidt større skala end Rødovre Kommune?

I det virkelige liv, hvis man vil have noget større end normen, så køber man selv og kan så få udbetalt kørepenge efter statens takster, når man er i tjeneste. Det ville være interessant at høre, hvad vores lokale skatteminister og ven af borgmesteren har at sige til denne sag. RLN finder det åbenbart ganske normalt og ikke værd at tage op!

Svar på læserbrev:

Hvad er en god historie

Det spørgsmål stiller vi hver uge os selv her på redaktionen. Vi er, ligesom dig, nemlig heller ikke hverken for eller imod borgmesteren. Vi er til gengæld ret meget ‘for’ Rødovre og det vægter højt.

Af André Bentsen, ansvarshavende redaktør

Sådan var det, da vi to måneder før Ekstra Bladet beskrev, hvordan Rødovre Kommune satte 800.000 kroner af til at flytte en stor sten 230 meter. Fordi det, for borgerne i Rødovre, er en god historie, uanset om man kan bifalde beslutningen eller ej og sådan var det, da vi en uge før Ekstra Bladets forsidebaskere, tæskede akt-indsigten om studieturen til Den Blå Lagune igennem, uden at skrive om det, fordi der ikke var overtrådt nogle regler.

Uanset, hvor meget man kan diskutere det moralske i turen, var der nemlig ikke nogen god historie for en lokalavis gemt i bilagene.

Dér, hvor der pludselig opstår en historie, er når udvalgsformanden nægter at holde en øl i hånden på et billede.

Tåbeligt og håbløs kommunikation, der belønnes med en fortjent nominering til Årets Nytårstorsk. Ligesom der er nogen på rådhuset, der fejler, hvis de blåstempler placeringen af borgmesterens tjenestebil tæt på hans bolig uden at tjekke op på, om det er lovligt eller ej.

Fattigkommune med kassebeholdning på 130 millioner kroner

Som når Ekstra Bladet konsekvent, mod bedre vidende, kalder Rødovre for en fattigkommune og beskriver, hvordan vi får 20 millioner kroner i fattighjælp fra en ordning, vi som læsere og borgere på Vestegnen selv betaler ind til, og får tilskud fra, fordi Rødovre løfter en opgave bundet af staten.

Ved bevidst at udelade oplysninger og samtidig sætte sig selv i scene, som en del af fortællingen, kan man ret nemt skabe store høns ud af små fjer.

Vi tror faktisk, at denne tids kampagne om kommunernes tvivlsomme beslutninger, kan være med til, at man stiller fornuftige spørgsmål til beslutninger internt på rådhuset – og det er der altid brug for.

Men det er sigende, at der ikke er én eneste læser, der har kommenteret kritisk på hybridbilen, da vi skrev om den for et år siden. Og heller ingen politisk opposition.

Igen kan man nemlig præsentere ting som dét, de er og koster i leasing om året – eller angive en engangs købspris på en tilsvarende bil, for at få ting til at se forrykte ud.

Man kan sige, at der ikke er noget ulovligt ved, at bilen er parkeret på offentlig grund, eller man kan sige, at den er parkeret foran borgmesterens hjem og så er det håbløst dumt.

Hvis historien stadig

ikke er sensationel nok til at sælge dyre aviser, kan man også bevidst undlade at fortælle, at bilens officielle parkeringsplads ved Rådhuspladsen er midlertidigt nedlagt på grund af byggeriet af en musikskole.

Set ud fra et samfundsperspektiv er det selvfølgelig en god historie, hvis der foregår noget ulovligt og derfor refererede vi også på side 2, i sidste udgave af avisen, til Ekstra Bladets oplysninger om, at Ankestyrelsen overvejer at se nærmere på sagen.

Hvis de vurderer, at Rødovre Kommune gør noget ulovligt, skriver vi selvfølgelig om det.

