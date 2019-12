Bittert nederlag

Nikolaj Zorko bragte RMB på sejrskurs med sin scoring til 3-2 i starten af 3. periode. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter et flot comeback af RMB, og foran 3-2 til der manglede 30 sekunder, fik Esbjerg ikke kun udlignet, men vandt forlængelsen og kampen 2-3.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden Matthias Asperup, Nicklas Carlsen, Jonas Sass og Julius Nyquist.

U-20 VM: Magnus Carlsen, Lasse Mortensen, Kasper Larsen, Christoffer Frænell og Frederik Kaels er alle med U-20 landsholdet til VM i Hviderusland, der afholdes i dagene fra den 8.-14. december 2019.

Kasper Larsen har pådraget sig en alvorlig skade under U-20 VM. Omfanget af skaden kendes endnu ikke.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt’ Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Miro Keskitalo, Kim Johansson, Mads Eller, Nikolaj Zorko, Marko Virtala

Anden kæde: Nick Crawford, Lasse L. Carlsen, Jannik Karvinen, Teemu Virtala, Steffen Klarskov

Tredje kæde: Kasper Jensen, Marco Illemann, Maksim Popovic, Morten Andreasen, Andreas Stenberg Sørensen

Fjerde kæde: Anton B. Hansen, Andre Pison, Thomas Olsen, Magnus Galby

Uheldig start.

Der var kun spillet 16 sekunder, da Esbjergs Zach Pochiro udnyttede en fejlpasning i Rødovres zone, og sendte pucken i nettet.

Efter scoringen fik RMB lagt et pres mod gæsternes mål, og fik skabt flere farlige situationer, med gode forsøg af Jannik Karvinen og Mads Eller.

Spillet vekslede efterfølgende frem og tilbage, og fem minutter inden periodepausen, kunne Matthew Pistilli i fri position, sende pucken forbi Matt O’Connor til pausestillingen 0-2, i en periode, hvor RMB havde flest afslutninger.

Stærk RMB periode.

Fin åbning på anden periode, med tempo og afslutninger i begge ender. Otte minutter inde i perioden, blev det 1-2, da Marco Virtala sendte en pasning fra Marco Illemann i nettet.

Efter scoringen fortsatte RMB presset. Steffen Klarskov havde et forsøg på stolpen, umiddelbart efter, udlignede Kasper Jensen fra tæt hold.

Intensiteten steg efter udligningen, og der kom ”bid” i tacklingerne. En tempofyldt og underholdende anden periode.

Hurtig RMB scoring.

Tredje periode var lige sat i gang, da Nikolaj Zorko lagde pucken op i det ene målhjørne, og RMB var foran 3-2. Der var fart på spillet, og der blev afsluttet flittigt i begge ender. Da der resterede otte minutter, trak Steffen Klarskov kampens første udvisning. Et effektivt RMB boksplay, forhindrede Esbjerg i at spille sig frem til afslutninger.

I kampens sidste fem minutter, satte Esbjerg et voldsomt pres mod RMBs mål. I tiden 58:35 tog Esbjerg Timo Out, og erstattede Mathias Seldrup med en markspiller. Et halvt minut før slutfløjt, lykkedes Esbjergs satsning, da Trevor Cheek fik udlignet, så kampen skulle ud i forlængelse.

Tre minutter inde i forlængelsen, lykkedes det Trevor Cheek, at passerer Matt O’Connor, så Esbjerg kunne tage fra Rødovre Centrum Arena med to point.

En ærgerlig udgang på kampen for RMB, som leverede en god fight og holdt føringen til blot et halvt minut før slutfløjt.

Kampen blev i øvrigt dygtigt ledet af dommerparret Jens Christian Gregersen og Michael Nielsen, der gav de to hold lov til at gi’ og ta’.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 17. december kl. 19:00 mod Herning Blue Fox, i Kvik Hockey Arena