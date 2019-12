90-årig ønsker sig liv i fødselsdagsgave

Ulla Spangtoft har siddet 20 år i kommunalbestyrelsen i Rødovre og har været frivillig i et hav af lokale foreninger. Den 4. januar holder hun åbent hus på Terndrupvej, men det er mod Islev Torv, at hendes ønsker går. Foto: Brian Poulsen

ØNSKESEDDEL: I 60 år har Ulla Spangtoft boet i Islev. Den 4. januar fejrer hun 90 års fødselsdag, men du behøver ikke at kigge ønskelisten igennem. Kvinden med de mange holdninger ønsker sig nemlig først og fremmest mere liv i den elskede bydel.

Af André Bentsen

Bilerne skal væk fra Islev Torv.

Ulla Spangtoft er, efter et langt liv i lokalpolitik, ikke i tvivl om, hvad der står øverst på ønskesedlen, når hun den første weekend i 2020 fylder 90 år. Det fejrer hun med et stort åbent hus lørdag den 4. januar mellem klokken 14 og 16 på Terndrupvej, dagen før den rigtige fødselsdag.

Noget man aldrig bliver for gammel til at glæde sig til.

“Jeg synes, det er en god idé at fejre sådanne dage. Samtidig er det en dag, hvor jeg har lyst til at se nogle mennesker, der betyder noget for mig og har gjort det i mine år her,”

siger Ulla Spangtoft.

Hun kender efterhånden mange her i kommunen, som kunne tænkes at kigge forbi på dagen og derfor er hun endt med at invitere til et åbent hus, så man bare kan kigge forbi i løbet af dagen.

“Der er mange, som jeg lært at kende. Folk jeg har mødt i min hverdag i Rødovre og i de forskellige aktiviteter, jeg har været med i,” understreger Ulla Spangtoft og fortsætter:

“Røde Kors er jeg ikke så meget med i mere, men i Frivilligcentret og ÆldreSagen og min gamle arbejdsplads, LevaFarma, er jeg stadig aktiv,” siger Ulla Spangtoft, der stadig er en ivrig skribent til lokal-

avisens debatsider.

Stadig aktiv i byens foreningsliv

Hun har været laborant i 29 år og aktiv i lokalpolitik for De Konservative i næsten lige så lang tid.

Nu er det mest i ÆldreSagen, at slagene skal slås.

“Det er svært at få frivillige til vores forening. Vi er tre over 90 år i bestyrelsen i ÆldreSagen, fordi det især er svært at få unge mennesker til at tage poster, så jeg håber det ændrer sig. De unge vil gerne være med, men helst ikke binde sig for meget,” vurderer Ulla Spangtoft, der tror, hendes årgang giver deres børn uro i maven, hvis de ikke er en del af foreningsdanmark.

“Det er rart at have noget at foretage sig, så børnene ikke frygter, man sidder og hænger i stolen alene derhjemme,” siger Ulla, der har fast maddag med ungerne hver anden søndag.

“Det er altid mig, der står for maden, men så er de flinke til at rydde op, inden de går,” griner Ulla Spangtoft, som lige gentager ønsket til fødselsdagen.

“De skal fjerne biler og parkeringspladser fra Islev Torv, så vi kan få noget reelt liv på torvet og folk igen kan bruge de små butikker, der er dernede.”