VM-bronze til Sixhøj

Kickboxing Den 15-årige rødovredreng Marius Sixhøj kæmpede sig i weekenden til to gange VM-bronze til Unified World Championships i kickboxing WKO i Carrara i Italien.

Af Peter Fugl Jensen

Det blev til bronze både i High kick og Low kick til rødovredrengen, da der i weekenden blev afholdt VM i den smukke italienske badeby Carrara. Men det var ikke ligefrem badeture, som Sixhøj tænkte på, da han skulle op mod verdens bedste kickboxere i Sixhøjs klasse.

”Efter nogle meget lange dage her i Carrara har jeg afsluttet med fire kampe, tre i low og en i high, og tager hjem til Rødovre med to bronzemedaljer om halsen,” siger Sixhøj tydeligvis stolt af sin præstation, selvom han mener, det burde være blevet til mere i High kick.

”I Low kick mødte jeg en italiener i første kamp, som jeg vandt. Den næste kamp var semifinalen, hvor jeg mødte en stærk spanier, som jeg tabte til efter en meget tæt kamp. Bronzekampen var også en hård og tæt kamp, men jeg vandt og bronzemedaljen var hjemme,” fortæller Sixhøj.

Diskvalificeret i semifinalen

I bronzekampen fik Marius en skade i den ene fod, så han var langt fra 100%, da der skulle kæmpes i High kick.

”Men min modstander i kvartfinalen må have set mig i kamp, for han udeblev, så jeg kunne halte halvskadet ned ad trappen med en sejr uden kamp. Det gjorde faktisk megaondt,” fortæller Marius, der skulle møde en englænder i semifinalen.

”Han ville bare slås, hvilket han var god til. Jeg får dog ret hurtigt kontrol over kampen og jeg ramte først med et højre kryds, der rystede ham og sendte ham hårdt i gulvet. Han rejste sig igen, men er stadig rystet. Efter tælling og check af mine handsker, som de troede var for let polstrede, hvilket de selvfølgelig ikke var, fortsatte vi.”

”Jeg pressede ham rundt i ringen og ramte ham med et perfekt hovedspark, men blev, efter store diskussioner, diskvalificeret for at sparke mod en, der allerede er nede. Selv mener jeg, at han satte sig ned i min fod. Det betød desværre, at jeg ikke gik videre og kun kunne få en bronzemedalje i High kick.”

”Senere erkender officials, at jeg var blevet bortdømt, men at der ikke var noget at gøre. Det havde så den kedelige effekt, at jeg mistede en sikker finaleplads og minimum en sølvmedalje og hvem ved – måske en guldmedalje,” ærgrer Sixhøj sig.

”Efter jeg har sundet mig, er jeg rigtig fint tilfreds og har lovet mig selv at nyde det lidt, inden jeg tager fat på træningen i min klub Bispebjerg Kickboxing og jagten på nye resultater og medaljer i det kommende år,” slutter han.